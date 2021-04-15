Маникюр на весну 2021: названы трендовые варианты дизайна. Фото

Юля Ухина Мода 10:30, 15.04.2021 Обновлено: 10:53, 15.04.2021

Этой весной в моде – пастельный маникюр, все оттенки зеленого, нюд с цветами и геометрические фигуры на ногтях. Такой дизайн подчеркнет вашу индивидуальность и добавит изюминку образу.

OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с главными трендами весеннего маникюра 2021 (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Пастельные узоры

Волны, точки, линии, завитки – абстрактные орнаменты в нежных оттенках пастели в моде этой весной.

Пастельный маникюр с точками
Instagram the_gelbottle_inc
Пастельный маникюр с линиями
Instagram the_gelbottle_inc
Пастельный маникюр с точками
Instagram basecoatstories

Цветочный маникюр

Маленькие бутончики, цветочная роспись или простые веточки с листиками в мягких пастельных оттенках розового, сиреневого и зеленого идеальны для создания модного маникюра этой весны.

Модный цветочный маникюр
Instagram heygreatnails
Модный цветочный маникюр
Instagram natalieholtnailartist
Модный цветочный маникюр
Instagram beauty_basecoat

Зеленый маникюр

Зеленый – самый модный оттенок весны в одежде и аксессуарах. В маникюре также актуальны все оттенки зелени – от нежного мятного до насыщенного травяного и глубокого изумрудного.

Маникюр в зеленных оттенках
Instagram gelsbybry
Маникюр в зеленных оттенках
Instagram charlotteemilybeauty_
Маникюр в зеленных оттенках
Instagram safinailstudio

Стильная геометрия

Если вы сторонница минимализма, то вам понравится стильный весенний маникюр 2021 с лаконичными геометрическими рисунками. Особой популярность будут пользоваться полоски.

Стильная геометрия в маникюре
Instagram jenny_geryak
Стильная геометрия в маникюре
Instagram kistochki_nails

Космос

Также популярным видом декорирования ногтей является дизайн в стиле космос. Поэтому самое время рисовать на ногтях планеты, кометы и звезды.

Дизайн ногтей в стиле космос
Instagram gelpolish_bar
Дизайн ногтей в стиле космос
Instagram kirstnails92
Дизайн ногтей в стиле космос
Instagram kdhnails

Как сообщал OBOZREVATEL, в моду снова вернулись самодельные украшения, которые были популярны в 60-х годах. Среди них фенечки, яркие кулоны, бусы и именные браслеты.

Комментировать
Lady Мода

Смотрите также

Таран: Россия может напасть на Украину со стороны Крыма из-за нехватки воды

В Киеве умер легендарный автор памятников Михаилу Грушевскому и Олесю Гончару

В сети показали, как российские военные устроили эпичный пожар в лагере близ границы Украины. Видео

Украинка рассказала, как их обманом посадили в СИЗО Дубая и кормили рисом с волосами

В Крыму заявили, что воды для российских туристов, отказавшихся от Турции, может не хватить