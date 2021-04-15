Манікюр на весну 2021: названо трендові варіанти дизайну. Фото

Юля Ухіна Мода 10:30, 15.04.2021 Оновлено: 10:53, 15.04.2021

Цієї весни в моді – пастельний манікюр, всі відтінки зеленого, нюд з квітами й геометричні фігури на нігтях. Такий дизайн підкреслить вашу індивідуальність і додасть родзинку образу.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з головними трендами весняного манікюру 2021 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пастельні візерунки

Хвилі, крапки, лінії, завитки – абстрактні орнаменти в ніжних відтінках пастелі в моді цієї весни.

Пастельний манікюр з крапками
Instagram the_gelbottle_inc
Пастельний манікюр з лініями
Instagram the_gelbottle_inc
Пастельний манікюр з крапками
Instagram basecoatstories

Квітковий манікюр

Маленькі бутончики, квітковий розпис або прості гілочки з листочками в м'яких пастельних відтінках рожевого, бузкового і зеленого ідеальні для створення модного манікюру цієї весни.

Модний квітковий манікюр
Instagram heygreatnails
Модний квітковий манікюр
Instagram natalieholtnailartist
Модний квітковий манікюр
Instagram beauty_basecoat

Зелений манікюр

Зелений – наймодніший відтінок весни в одязі та аксесуарах. В манікюрі також актуальні всі відтінки зелені – від ніжного м'ятного до насиченого трав'яного і глибокого смарагдового.

Манікюр в зеленних відтінках
Instagram gelsbybry
Манікюр в зеленних відтінках
Instagram charlotteemilybeauty_
Манікюр в зеленних відтінках
Instagram safinailstudio

Стильна геометрія

Якщо ви прихильниця мінімалізму, то вам сподобається стильний весняний манікюр 2021 з лаконічними геометричними малюнками. Особливою популярність будуть користуватися смужки.

Стильна геометрія в манікюрі
Instagram jenny_geryak
Стильна геометрія в манікюрі
Instagram kistochki_nails

Космос

Також популярним видом декорування нігтів є дизайн в стилі космос. Тому саме час малювати на нігтях планети, комети й зірки.

Дизайн нігтів в стилі космос
Instagram gelpolish_bar
Дизайн нігтів в стилі космос
Instagram kirstnails92
Дизайн нігтів в стилі космос
Instagram kdhnails

Як повідомляв OBOZREVATEL, у моду знову повернулися саморобні прикраси, які були популярні у 60-х роках. Серед них фенечки, яскраві кулони, намисто та іменні браслети.

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