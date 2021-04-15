Маникюр на весну 2021: названы трендовые варианты дизайна. Фото

Этой весной в моде – пастельный маникюр, все оттенки зеленого, нюд с цветами и геометрические фигуры на ногтях. Такой дизайн подчеркнет вашу индивидуальность и добавит изюминку образу.

OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с главными трендами весеннего маникюра 2021 (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Волны, точки, линии, завитки – абстрактные орнаменты в нежных оттенках пастели в моде этой весной.

Маленькие бутончики, цветочная роспись или простые веточки с листиками в мягких пастельных оттенках розового, сиреневого и зеленого идеальны для создания модного маникюра этой весны.

Зеленый – самый модный оттенок весны в одежде и аксессуарах. В маникюре также актуальны все оттенки зелени – от нежного мятного до насыщенного травяного и глубокого изумрудного.

Если вы сторонница минимализма, то вам понравится стильный весенний маникюр 2021 с лаконичными геометрическими рисунками. Особой популярность будут пользоваться полоски.

Также популярным видом декорирования ногтей является дизайн в стиле космос. Поэтому самое время рисовать на ногтях планеты, кометы и звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в моду снова вернулись самодельные украшения, которые были популярны в 60-х годах. Среди них фенечки, яркие кулоны, бусы и именные браслеты.