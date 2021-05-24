Маленькие сумки стали must have в 2021 году. Фото

В 2021 году на пике популярности маленькие сумки, которые на первый взгляд могут показаться непрактичной вещью. На самом деле они выручат в любой жизненной ситуации и гармонично дополнят образ.

Например, в маленькую модель Jacquemus поместится любимая помада, а в уменьшенную версию Dior Saddle bag – витамины и деньги. Об этом пишет Elle (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроме того, в сумочку Hermes Kelly может поместиться смартфон. Также есть микроскопичные варианты, которые можно носить на шее или руке вместо ювелирных украшений. Поэтому если вам нужно взять с собой что-то еще, дополните образ еще одной сумкой.

Отметим, что трендовыми сумки делают не только их размеры, но и формы, детали и материалы. Так, сейчас популярные маленькие модели с такими элементами как бахрома, стразы и плетения.

Также обратите внимание на контрастные сочетания разных текстур и комбинации из нескольких видов кожи. Кроме кожаных ручек не сдают свои позиции цепочки. Правильные геометрические формы и четкие линии – еще один хороший способ попасть в топ.

Напомним, ранее стилист Екатерина Полякова собрала для модниц чеклист летнего гардероба 2021. Так, в этом сезоне на пике популярности будут костюмы, юбки миди или мини, плетеные сумки, а также стильные белые рубашки.

Как сообщал OBOZREVATEL, стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года. Среди них – массивные кроссовки, юбка плисе и другие вещи.