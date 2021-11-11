Лучшие фасоны брюк для коррекции фигуры: советы стилиста

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Мода
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Лучшие фасоны брюк для коррекции фигуры: советы стилиста

Многие девушки задаются вопросом, какие фасоны брюк нужно носить, чтобы выглядеть стройнее. Стилист и блогер Ольга из Киева ответила на этот вопрос и показала трендовые варианты брюк, которые отлично скорректируют фигуру.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. По ее словам, универсального фасона брюк нет, нужно обращать внимание на тип фигуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

  • Фигура "прямоугольник"

Для такого типа фигуры отлично подойдет брюки "карго" – они слегка увеличат бедра, а талию сделают стройной. Еще одним хорошим вариантом станут брюки "paper beg", которые сделают талию более контрастной.

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Фасон брюк - караго.

  • Фигура "груша"

Такой тип фигуры можно подчеркнуть моделью "каррот" полуприлегающего кроя. Однако если девушке захочется скрыть немного бедра, то стоит обратить внимание на слаксы в сочетании с обувью на каблуке.

Фасон брюк - каррот.

  • Фигура "перевёрнутый треугольник"

Отличный вариант для этого типа фигуры – брюки "бананы", "дудочки" или "paper beg". Кроме этого, стилист рекомендует носить модели с высокой посадкой.

Фасон брюк - paper beg.
Фасон брюк - бананы.
Фасон брюк - дудочки.

  • Фигура "яблоко"

Этому типу фигуры стоит носить брюки со средней посадкой, а также длина в пол.

Фасон брюк - палаццо.

  • Фигура "песочные часы"

Казалось бы, что для этого типа фигуры можно подобрать любую модель брюк, но это не так. Нужно помнить о балансе силуэта, после чего добавлять объем на нижнюю часть и подчеркивать талию.

Фасон брюк - слаксы.

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