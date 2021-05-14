Льняные костюмы назвали главной покупкой лета 2021

В 2021 году льняные костюмы – одна из главных находок сезона. Это классика летнего гардероба, а особая актуальность ткани обусловлена ее экологичностью и практичностью.

Главными спутниками летних дней станут шорты-бермуды с широким поясом и платье-кимоно с рукавами длиной три четверти, с легкостью заменяющее жакет. Об этом пишет издание Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что классический крой рубашки в полоску придаст образу элегантности, а цепочка с бриллиантовой огранкой, украшающая воротник, – блеска. Дополнят ансамбль универсальные кожаные мюли с макси-рюшами, привносящими нотку романтичности.

Главные особенности льняных костюмов:

высокая воздухопроницаемость и отличная теплопроводность – благодаря этому такая одежда охлаждает тело даже в самую жаркую погоду;

хорошая плотность и высокая прочность – лен прекрасно впитывает влагу, быстро сохнет, не портится после стирок;

натуральный состав – известно, что льняная ткань имеет бактериологические характеристики.

Напомним, ранее писали, что в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут мини-платья с бахромой, сверкающие наряды в оттенке серебра, яркие цвета и незаурядные принты. В прошлом осенне-зимнем сезоне бахрома покорила мир моды и поэтому не собирается сдавать свои позиции и в 2021-2022 годах.

Кроме того, платки снова вернулись в моду. Эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, панама в весенне-летнем сезоне 2021 перестала быть аксессуаром исключительно пляжного стиля, перейдя в список вещей, которые отлично сочетаются с повседневной одеждой. Так, здесь пригодятся как рубашки в клетку и цветочные платья, так и льняные брюки.