Летние платья, которые всегда будут в трендах: стилист назвала топ-5. Фото

Стилист Екатерина Полякова рассказала, что всегда в тренде даже сквозь года будут платья в бельевом стиле, трикотажные и сарафаны. По словам эксперта, базовые нейтральные оттенки и принты, а также мелкие цветочки и полоски никогда не смогут надоесть.

Кроме того, стилист рекомендует присмотреться к летним платьям именно черного цвета, так как он смотрится очень роскошно. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В этом сезоне и следующих годах всегда в моде будут наряды в бельевом стиле, платья-сарафаны, трикотажные вещи, чайные платья нежных расцветок и всеми любимые удобные платья-рубашки.

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К слову, также Екатерина Полякова поделилась с модницами снимками, на которых продемонстрировала, как выглядят антитрендовые, базовые и трендовые летние платья 2021. Среди них – наряды в бельевом стиле, с леопардовым принтом и кружевом.

Ранее стилист рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.

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