Летние платья, которые всегда будут в трендах: стилист назвала топ-5. Фото
Стилист Екатерина Полякова рассказала, что всегда в тренде даже сквозь года будут платья в бельевом стиле, трикотажные и сарафаны. По словам эксперта, базовые нейтральные оттенки и принты, а также мелкие цветочки и полоски никогда не смогут надоесть.
Кроме того, стилист рекомендует присмотреться к летним платьям именно черного цвета, так как он смотрится очень роскошно. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
В этом сезоне и следующих годах всегда в моде будут наряды в бельевом стиле, платья-сарафаны, трикотажные вещи, чайные платья нежных расцветок и всеми любимые удобные платья-рубашки.
К слову, также Екатерина Полякова поделилась с модницами снимками, на которых продемонстрировала, как выглядят антитрендовые, базовые и трендовые летние платья 2021. Среди них – наряды в бельевом стиле, с леопардовым принтом и кружевом.
Ранее стилист рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
Отметим, что в гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист рассказала о главных антитрендах 2021 года.