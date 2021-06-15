Самые модные купальники принцессы Дианы: они в тренде до сих пор. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Мода
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Принцессу Диану считали королевой пляжной моды

Принцессу Диану миллионы людей по всему миру считают иконой стиля. Леопардовые наряды, короткие велосипедки и сексуальные купальники копировали все модницы.

OBOZREVATEL собрал фото самых ярких купальников леди Ди, которая диктовала пляжную моду того времени. Некоторые модели купальных костюмов 80-х и 90-х являются трендовыми до сих пор.

Леди Диану сфотографировали в купальнике на Багамских островах в 1982 году.

Принцесса Диана попала в объектив камер, когда была беременна.
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На фото беременная принцесса загорает на пляже в компании мужа принца Чарльза.

Беременная Диана загорает в красном купальнике.

Принцессу Диану очень часто ловили папарацци на отдыхе. Герцогиня была обладательницей потрясающе сексуальных форм, к тому же большинство модниц брали с нее пример.

Леди Диана позирует в цветочном купальнике на яхте.

Королевская семья часто отдыхала на острове Неккер, который находится в акватории Карибского моря. Диана любила надевать как слитные, так и раздельные купальники.

Принцесса в закрытом купальнике и парео.

Принцесса Диана надела на пляж стильный леопардовый костюм, который состоит из слитного купальника и юбки с разрезом.

Диана надела леопардовый купальник.

Диана и Чарльз отдыхали с испанскими монархами на яхте. В Испании в 1990 году принцесса загорала в раздельном ярком купальнике.

Принцесса Диана в красном купальнике без лямок.

Некоторые позирования принцессы портили репутацию королевской семьи. Говорят, что Елизавета II выражала недовольство, когда Диана появлялась на обложках газет полуобнаженной.

На острове Сардиния принцесса демонстрирует прекрасную спортивную фигуру.

В 1993 году Диана заявила об изменах принца Чарльза. На отдыхе в Сент-Китс и Невис принцесса спокойно и непринужденно позировала перед папарацци.

Леди Ди позирует в красном купальнике.

В черном закрытом купальнике принцесса Уэльская выглядит не менее привлекательно и сексуально. Современные девушки до сих пор подражают иконе стиля.

Диана надела сдержанный черный купальник с сеточкой.

Принцесса на пляже в неоновом купальнике с парео, которым Диана прикрыла ягодицы.

Яркий купальник подходит зажигательной блондинке.

В этом сезоне модные слитные купальники, которые также любила принцесса Диана. В ее гардеробе было множество эффектных моделей, которые подчеркивали выигрышные стороны фигуры.

Диана позирует в черно-белом купальнике в 1997 году.

В 1990-х трендовым также был животный принт. Диана несколько раз надевала яркий леопардовый купальник.

После развода Диана эффектно позировала перед папарацци.

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