Самые модные купальники принцессы Дианы: они в тренде до сих пор. Фото

Принцессу Диану миллионы людей по всему миру считают иконой стиля. Леопардовые наряды, короткие велосипедки и сексуальные купальники копировали все модницы.

OBOZREVATEL собрал фото самых ярких купальников леди Ди, которая диктовала пляжную моду того времени. Некоторые модели купальных костюмов 80-х и 90-х являются трендовыми до сих пор.

Леди Диану сфотографировали в купальнике на Багамских островах в 1982 году.

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На фото беременная принцесса загорает на пляже в компании мужа принца Чарльза.

Принцессу Диану очень часто ловили папарацци на отдыхе. Герцогиня была обладательницей потрясающе сексуальных форм, к тому же большинство модниц брали с нее пример.

Королевская семья часто отдыхала на острове Неккер, который находится в акватории Карибского моря. Диана любила надевать как слитные, так и раздельные купальники.

Принцесса Диана надела на пляж стильный леопардовый костюм, который состоит из слитного купальника и юбки с разрезом.

Диана и Чарльз отдыхали с испанскими монархами на яхте. В Испании в 1990 году принцесса загорала в раздельном ярком купальнике.

Некоторые позирования принцессы портили репутацию королевской семьи. Говорят, что Елизавета II выражала недовольство, когда Диана появлялась на обложках газет полуобнаженной.

В 1993 году Диана заявила об изменах принца Чарльза. На отдыхе в Сент-Китс и Невис принцесса спокойно и непринужденно позировала перед папарацци.

В черном закрытом купальнике принцесса Уэльская выглядит не менее привлекательно и сексуально. Современные девушки до сих пор подражают иконе стиля.

Принцесса на пляже в неоновом купальнике с парео, которым Диана прикрыла ягодицы.

В этом сезоне модные слитные купальники, которые также любила принцесса Диана. В ее гардеробе было множество эффектных моделей, которые подчеркивали выигрышные стороны фигуры.

В 1990-х трендовым также был животный принт. Диана несколько раз надевала яркий леопардовый купальник.

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