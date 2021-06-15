Самые модные купальники принцессы Дианы: они в тренде до сих пор. Фото
Принцессу Диану миллионы людей по всему миру считают иконой стиля. Леопардовые наряды, короткие велосипедки и сексуальные купальники копировали все модницы.
OBOZREVATEL собрал фото самых ярких купальников леди Ди, которая диктовала пляжную моду того времени. Некоторые модели купальных костюмов 80-х и 90-х являются трендовыми до сих пор.
Леди Диану сфотографировали в купальнике на Багамских островах в 1982 году.
На фото беременная принцесса загорает на пляже в компании мужа принца Чарльза.
Принцессу Диану очень часто ловили папарацци на отдыхе. Герцогиня была обладательницей потрясающе сексуальных форм, к тому же большинство модниц брали с нее пример.
Королевская семья часто отдыхала на острове Неккер, который находится в акватории Карибского моря. Диана любила надевать как слитные, так и раздельные купальники.
Принцесса Диана надела на пляж стильный леопардовый костюм, который состоит из слитного купальника и юбки с разрезом.
Диана и Чарльз отдыхали с испанскими монархами на яхте. В Испании в 1990 году принцесса загорала в раздельном ярком купальнике.
Некоторые позирования принцессы портили репутацию королевской семьи. Говорят, что Елизавета II выражала недовольство, когда Диана появлялась на обложках газет полуобнаженной.
В 1993 году Диана заявила об изменах принца Чарльза. На отдыхе в Сент-Китс и Невис принцесса спокойно и непринужденно позировала перед папарацци.
В черном закрытом купальнике принцесса Уэльская выглядит не менее привлекательно и сексуально. Современные девушки до сих пор подражают иконе стиля.
Принцесса на пляже в неоновом купальнике с парео, которым Диана прикрыла ягодицы.
В этом сезоне модные слитные купальники, которые также любила принцесса Диана. В ее гардеробе было множество эффектных моделей, которые подчеркивали выигрышные стороны фигуры.
В 1990-х трендовым также был животный принт. Диана несколько раз надевала яркий леопардовый купальник.
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