Клеймо безвкусицы! Четыре сумки, которые не подойдут под деловой образ. Фото

Деловой стиль подразумевает лаконичность, сдержанность и элегантность. Выбирая образ на работу или важную встречу, необходимо убедиться, что все детали – от одежды до аксессуаров и обуви – уместно выглядят. Например, неправильный выбор сумки может перечеркнуть хорошие впечатления от наряда и указать на безвкусицу.

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Существуют модели, которые подходят к вечернему платью, повседневной одежде или спортивному костюму, однако ужасно сочетаются с деловым костюмом. OBOZREVATEL решил рассказать, какие варианты ни за что нельзя брать с собой на рабочую встречу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Слишком большие сумки или шоперы

Нередко бывает, что на работу приходится брать ноутбук, папку с бумагами или другие массивные вещи. Все они должны поместиться в сумку, чтобы не мешать. Однако огромные модели, еще несколько сезонов назад находившиеся в тренде, устарели и плохо сочетаются с деловым образом. Шоперы – повседневный вариант сумки, который не имеет ничего общего с элегантным стилем. В выборе аксессуара следует ориентироваться на размер листа А4, чтобы вместить туда документы, но не переборщить с габаритами.

Мягкая форма

Круглая сумка, овал, полумесяц – стильные, но непрактичные варианты для рабочего образа. В основе делового стиля лежат острые углы и прямые крои, поэтому и сумка должна иметь четкую форму. Квадрат или прямоугольник – идеальные варианты для элегантного наряда.

Излишек декора

Импульсивно приобретенная сумка со стразами, мехом или блестками – не то, что укажет на профессионализм собеседника. Аксессуары в деловом образе должны дополнять одежду, а не отвлекать внимание.

Повседневная сумка

Не каждый может позволить себе сумки на все случаи жизни, однако стоит иметь хотя бы одну для деловых встреч. Дело в том, что одна и та же сумка быстро изнашивается, царапается и загрязняется, что может произвести впечатление нечистоплотности. К примеру, универсальная модель, которую и на прогулку можно взять, и продукты в ней из магазина донести, и в поезде на пол поставить, неуместно будет смотреться во время ответственного разговора.

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