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Клеймо безвкусицы! Четыре сумки, которые не подойдут под деловой образ. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
168
Клеймо безвкусицы! Четыре сумки, которые не подойдут под деловой образ. Фото

Деловой стиль подразумевает лаконичность, сдержанность и элегантность. Выбирая образ на работу или важную встречу, необходимо убедиться, что все детали – от одежды до аксессуаров и обуви –  уместно выглядят. Например, неправильный выбор сумки может перечеркнуть хорошие впечатления от наряда и указать на безвкусицу.

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Существуют модели, которые подходят к вечернему платью, повседневной одежде или спортивному костюму, однако ужасно сочетаются с деловым костюмом. OBOZREVATEL решил рассказать, какие варианты ни за что нельзя брать с собой на рабочую встречу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Слишком большие сумки или шоперы

Нередко бывает, что на работу приходится брать ноутбук, папку с бумагами или другие массивные вещи. Все они должны поместиться в сумку, чтобы не мешать. Однако огромные модели, еще несколько сезонов назад находившиеся в тренде, устарели и плохо сочетаются с деловым образом. Шоперы – повседневный вариант сумки, который не имеет ничего общего с элегантным стилем. В выборе аксессуара следует ориентироваться на размер листа А4, чтобы вместить туда документы, но не переборщить с габаритами.

Клеймо безвкусицы! Четыре сумки, которые не подойдут под деловой образ. Фото

Мягкая форма

Круглая сумка, овал, полумесяц – стильные, но непрактичные варианты для рабочего образа. В основе делового стиля лежат острые углы и прямые крои, поэтому и сумка должна иметь четкую форму. Квадрат или прямоугольник – идеальные варианты для элегантного наряда.

Клеймо безвкусицы! Четыре сумки, которые не подойдут под деловой образ. Фото

Излишек декора

Импульсивно приобретенная сумка со стразами, мехом или блестками – не то, что укажет на профессионализм собеседника. Аксессуары в деловом образе должны дополнять одежду, а не отвлекать внимание.

Клеймо безвкусицы! Четыре сумки, которые не подойдут под деловой образ. Фото

Повседневная сумка

Не каждый может позволить себе сумки на все случаи жизни, однако стоит иметь хотя бы одну для  деловых встреч. Дело в том, что одна и та же сумка быстро изнашивается, царапается и загрязняется, что может произвести впечатление нечистоплотности. К примеру, универсальная модель, которую и на прогулку можно взять, и продукты в ней из магазина донести, и в поезде на пол поставить, неуместно будет смотреться во время ответственного разговора.

Клеймо безвкусицы! Четыре сумки, которые не подойдут под деловой образ. Фото

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