Кейт Миддлтон в старом платье и с новой прической произвела фурор. Фото

Герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила благотворительный концерт Royal Variety в Лондоне. Для выхода в свет она выбрала платье от Jenny Packham, в котором уже появлялась на публике в 2019 году во время визита в Пакистан.

Кейт Миддлтон позировала перед камерами в невероятном платье изумрудного оттенка. Подробнее о том, как выглядела герцогиня Кембриджская, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Роскошное изумрудное платье в пол было усыпанным пайетками и кристаллами глубокого оттенка.

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Однако, в этот вечер пристальное внимание гостей и папарацци было не к наряду, а к новой прическе Кейт Миддлтон. Герцогиня сменила свои крупные воздушные локоны, на "голливудские волны", которые были перекинуты на одно плечо.

Свой образ она дополнила макияжем с акцентом на глаза, которые накрасила в коричневых оттенках. Из аксессуаров на герцогине были надеты сережки среднего размера и кольцо, а в своих руках она носила маленький клатч в тон к платью.

Стоит добавить, что на мероприятии Миддлтон появилась вместе с супругом принцем Уильямом. Герцог появился в элегантном бархатном костюме с бабочкой.

На официально странице герцогов появились фотографии с мероприятия.

"Посещение королевских особ эстрадного представления в этом году, а также встреча с удивительными артистами из мира театра и музыки", – говорится в посте.

Коротко о знаменитостях:

Внук британской королевы, герцог Кембриджский Уильям женился на Кейт Миддлтон в апреле 2011-го. Они познакомились в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году. Сейчас пара воспитывает двух сыновей – Джорджа и Луи, а также дочь Шарлотту.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кейт Миддлтон посетила открытие двух галерей в Имперском военном музее в Лондоне. На официальное мероприятие герцогиня пришла в блузке, которую уже неоднократно надевала на публике.