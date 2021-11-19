Кейт Миддлтон в старом платье и с новой прической произвела фурор. Фото

Анна Яковлева
Мода
3 минуты
3,2 т.
Кейт Миддлтон в старом платье и с новой прической произвела фурор. Фото

Герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила благотворительный концерт Royal Variety в Лондоне. Для выхода в свет она выбрала платье от Jenny Packham, в котором уже появлялась на публике в 2019 году во время визита в Пакистан.

Кейт Миддлтон позировала перед камерами в невероятном платье изумрудного оттенка. Подробнее о том, как выглядела герцогиня Кембриджская, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Роскошное изумрудное платье в пол было усыпанным пайетками и кристаллами глубокого оттенка.

Платье Кейт Миддлтон, которая она надевала в 2019.
Видео дня

Однако, в этот вечер пристальное внимание гостей и папарацци было не к наряду, а к новой прическе Кейт Миддлтон. Герцогиня сменила свои крупные воздушные локоны, на "голливудские волны", которые были перекинуты на одно плечо.

Кейт Миддлтон удивила новой прической.
Прежние локоны Кейт Миддлтон.
Прежние локоны Кейт Миддлтон.

Свой образ она дополнила макияжем с акцентом на глаза, которые накрасила в коричневых оттенках. Из аксессуаров на герцогине были надеты сережки среднего размера и кольцо, а в своих руках она носила маленький клатч в тон к платью.

Аксессуары на Кейт Миддлтон.

Стоит добавить, что на мероприятии Миддлтон появилась вместе с супругом принцем Уильямом. Герцог появился в элегантном бархатном костюме с бабочкой.

Принц Ульям и Кейт Миддлтон на благотворительном концерте.

На официально странице герцогов появились фотографии с мероприятия.

"Посещение королевских особ эстрадного представления в этом году, а также встреча с удивительными артистами из мира театра и музыки", – говорится в посте.

Принц Ульям и Кейт Миддлтон на благотворительном концерте.
Кейт Миддлтон общается со звездами.
Принц Ульям общается со знаменитостями.
Кейт и Ульям на благотворительном концерте.

Коротко о знаменитостях:

  • Внук британской королевы, герцог Кембриджский Уильям женился на Кейт Миддлтон в апреле 2011-го. Они познакомились в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году. Сейчас пара воспитывает двух сыновей – Джорджа и Луи, а также дочь Шарлотту.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кейт Миддлтон посетила открытие двух галерей в Имперском военном музее в Лондоне. На официальное мероприятие герцогиня пришла в блузке, которую уже неоднократно надевала на публике.

красная дорожкаблаготворительный фондконцертСтильКрасотаМодаПринц УильямКейт Миддлтон