Кейт Миддлтон его уже нарушала. Названо важнейшее правило стиля королевской семьи

В британской королевской семье существуют десятки протоколов, с которыми должны ознакомиться стилисты, работающие у монархов. Интересно, что супруга Уильяма, герцога Кембриджского, уже нарушала определенные правила, находясь на светском мероприятии.

Как рассказала менеджер по маркетингу Даэна Борроуман изданию Еxpress, стилисты членов королевской семьи представляют королеву и страну в лучшем свете во время публичных выходов, поэтому должны соблюдать все нормы (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Одно из важнейших правил стиля следующее: королевские женщины должны носить пальто на светских мероприятиях. Это объясняется тем, что раздевание на публике по королевскому протоколу воспринимается как моветон. Поэтому члены королевской семьи никогда не должны снимать пальто или пиджаки на публике.

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По словам Борроуман, это объясняет, почему так многие королевские женщины предпочитают платья-пальто.

Герцогиня Кембриджская часто появляется в таком наряде, однако раньше она была замечена за нарушением этого правила.

"Совсем недавно герцогиня Кембриджская отклонила это правило и сняла пальто, посещая мероприятия в помещении", – рассказала Борроуман.

Остальные важные правила королевского стиля связаны с цветами, которые выбирают монархи во время путешествия за границу.

"Во время гастролей за границу королевский протокол диктует, что королевские женщины также уважают местную историю и традиции, одевая цвета страны, в которой они находятся. Они также могут сделать это, "нося украшения, подаренные королю этой страной, или уважая местные обычаи, например, покрывая голову платком", – заметила эксперт.

Борроуман также отметила, что все члены королевской семьи, особенно королева, должны быть "легко разрозненными в толпе".

"Вот почему королева предпочитает смелые цвета. Считается, что одним из любимых цветов одежды Елизаветы II является салатово-зеленый. Королева носила этот оттенок в наиболее памятные дни, такие как ее 90-летие в 2016 году", – объяснила менеджер по маркетингу.

Эксперт рассказала, что зеленый лайм – идеальный цвет, чтобы выделиться из толпы, но считается, что королева особенно любит зеленый, поскольку он символизирует надежду.

Борроуман также объяснила, почему члены королевской семьи всегда носят черный наряд во время путешествия: "Трагедия дала урок жизни, породив совершенно новый протокол путешествий, касающийся этой даты".

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