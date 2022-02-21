Раскрыт секрет королевской улыбки Кейт Миддлтон с 'неидеальными' зубами

Стоматолог проанализировал улыбку супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон и назвал ее одной из самых красивых и привлекательных. Эксперт уверен, что герцогиня Кембриджская до свадьбы с наследником на престол носила брекеты и делала операцию по исправлению прикуса, однако некоторые дефекты все же остались при ней. Именно "неидеальные" зубы, по мнению ортодонта, делают лицо королевской особы еще более обаятельным.

Об этом стоматолог Анека Хайра рассказала изданию Еxpress. Доктор назвала улыбку Миддлтон по-настоящему королевской, отметив, что она отличается от голливудской своим несовершенством.

"У Кейт, несомненно, одна из самых красивых и привлекательных улыбок. Почему? Это совершенно несовершенно. Хотя это и не идеальная голливудская улыбка, ее небольшие недостатки отражают ее идентичность с королевской улыбкой и несут более британский характер", – объяснила Хайра.

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Ортодонт заметила, что в подростковом возрасте будущая жена принца Уильяма носила металлическую скобку. В 2011 году перед свадьбой герцогиня Кембриджская посетила французского доктора Дидье Филлиона. Он сделал ей стандартную операцию на челюсти, подкорректировав правильность прикуса.

Анека также предполагает, что в студенческие годы Миддлтон носила невидимые лингвальные брекеты. Их особенность заключается в дискретном расположении на внутренней стороне зубного ряда. Заметить такие на человеке невозможно. Стоматолог уверена, что эта конструкция сделала улыбку герцогини шире.

"После лечения у ортодонта зубной ряд стал шире, что привело к более широкой улыбке, а зубы кажутся больше из-за повторного выравнивания. Кейт также, похоже, закончила процедуру отбеливания", – подытожила Хайра.

Коротко о личности:

Кейт Миддлтон – 40-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

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