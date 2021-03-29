Какую верхнюю одежду носить этой весной: названы главные тренды. Фото

В новом сезоне на пике популярности будет несколько разных фасонов верхней одежды – от яркого бомбера до куртки oversize.

Ветровки в этом сезоне остаются актуальными, поскольку с ними можно сочетать как спортивный стиль, так и более строгий. Главное – правильно скомбинировать вещи и аксессуары. Об этом пишет издание Elle.

А вот бомберы сделают образ ярким и помогут создать уникальный наряд. Такой фасон куртки пришел к нам из 70-х годов – он то уходит из трендов, то снова возвращается.

Куртка oversize смотрится стильно, но главный ее плюс состоит в том, что с ней можно бесконечно долго экспериментировать, дополняя разными аксессуарами.

Джинсовая куртка является незаменимым элементом женского гардероба. Ее можно носить как с классическими брюками или легкими платьями, так и с юбками или спортивными штанами.

Кожаные раньше носили только байкеры и рокеры, но сейчас все изменилось. Такой фасон давно обрел большую популярность и уже несколько сезонов подряд не сдает модных позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, стилист Екатерина Полякова рассказала, что этой весной актуальными будут платья с цветочным принтом, с необычными бретелями или минималистичные. Но это лишь часть стильных вариантов.