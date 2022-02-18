Какую обувь носить этой весной. Стилист показала самые трендовые модели

Стилист и блогер Анна из Киева рассказала модницам, какую обувь носить весной 2022 года. По ее словам, актуальная форма – острый, овальный вытянутый и квадратный носок. Также в моду возвращается лаковая обувь.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. Также стилист отметила, что в тренде будет обувь на каблуке и платформе, а именно "тонкий высокий каблук-шпилька, киттен-хил, рюмочка, массивный квадратный в стиле 60-х и мягкая подошва-губка" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Платформа

Отметим, что многие дизайнеры в новом сезоне предлагают массивные платформы в своих коллекциях. Этот вариант будет актуальным еще долгое время. Сочетать платформу можно с трикотажными платьями, мини-юбками, удлиненными брюками с разрезами или с джинсами. Добавим, что массивным каблуком в новом сезоне оснащены не только, но и ботильоны, полусапоги и даже ботфорты.

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Каблук

Дизайнеры во всем мире любят экспериментировать с каблуками на обуви, представляя множество вариантов для модниц. Например, Джонатан Андерсон показал в новой коллекции Loewe каблук в форме лака для ногтей. Таким образом, стилисты намекают на то, что нужно не бояться быть яркими и сочетать необычные образы в повседневной жизни, поскольку многие уже устали от спортивных костюмов и кроссовок за период пандемии.

Ботильоны

Этот вариант обуви станет актуальнее весной-2022. Его элегантность и лаконичность привлекает многих, а в дополнение отлично сочетается с офисным гардеробом. Ботильоны могут быть, как на квадратном, так и на тонком каблуке.

Челси и ботинки на шнуровке

Шнуровка на обуви – громкий тренд сезона, который отсылает к викторианской эпохе, а в наше время смотрится экспериментально. Стоит обращать внимание на контрастные цвета. Что касается челси, то это классический вариант обуви, который актуальный во все времена. Их можно комбинировать с пальто, платьем, джинсами, юбкой и даже шортами.

Ботфорты

Маст-хэв 2022 года стали ботфорты, которые изящно смотрятся на ногах модниц. Они одинаково эффектно смотрятся, как в светлых, так и в темных цветах. Также они завоевали любовь потому, что подходят к элегантным аутфитам. Дизайнеры используют их в образах с шортами, юбками и платьями.

Лоферы и балетки

Лоферы молниеносно ворвались в 2021 год и стали любимчиками у многих девушек, а вот балетки долгое время лидировали в списках обувных антитрендов, но теперь станут в центре внимания. Балетки все чаще стали появляться на подиумах, например в коллекциях Chanel и Salvatore Ferragamo.

Ковбойки

Новый сезон не стал исключением для ковбойских сапог. Дизайнеры немного устали от классических моделей и теперь экспериментируют с оттенками, декором и формой. Такой вариант обуви вполне сойдет за базу, но если хочется чего-то необычного, то стоит обратить внимание на модели KNWLS и Kim Shui.

Стилист отметила, что стоит правильно подбирать цвета, фактуру и принт весной-2022, поскольку трендовыми моделями стали яркие оттенки: красный, лавандовый, синий.

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