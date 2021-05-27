Какие вещи изо льна пригодятся этим летом: показаны актуальные варианты. Фото

Льняные вещи не сдают модных позиций уже несколько сезонов подряд. И это совершенно неудивительно, ведь легкий материал спасет от знойной жары и позволит телу дышать. Именно по этой причине стилисты рекомендуют запастись платьями, костюмами и накидками из натурального льна.

Издание Elle пишет, что в мире современной моды опытные дизайнеры создают изо льна практичные туники оверсайз и пляжные кимоно, а также жакеты, шорты, брюки и платья с фактурным силуэтом. Изменения коснулись и цветовой гаммы нарядов: теперь в новых коллекциях преобладает не только серый цвет, но оранжевый, фиолетовый, мятный, светло-коричневый и много других (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ниже представлены самые актуальные образы, которые подойдут для разных мероприятий, подарят максимальный комфорт и чувство легкости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трендом весенне-летнего сезона 2021, кроме "рыбацких" сандалий, стала практичная плетеная обувь. В ней удобно отправиться в жаркую погоду на прогулку, сочетая с цветочными сарафанами, классическими льняными рубашками, шортами бермудами и юбками макси.