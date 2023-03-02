Какие кардиганы будут в моде весной 2023 и с чем их носить: пять лучших образов на любой случай. Фото

Вязаный или текстильный кардиган – отличная альтернатива весенней верхней одежде. Он не только стильно смотрится, но и помогает добавить уют и комфорт образу.

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Редакторы английского журнала Vogue проанализировали модные показы в этом году и определили пять стильных комбинаций кардигана с другой одеждой. Его можно легко соединить с уже имеющимися в гардеробе вещами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джинсовая юбка

Поскольку холодные дни почти миновали, а теплая погода все чаще будет радовать модниц, пора присмотреться к выигрышной комбинации легкого кардигана и юбки.

Брюки карго

OBOZREVATEL уже писал, что хитом этого сезона станут брюки с большим количеством карманов. Уютный кардиган только улучшит и без того стильный образ.

Мини платье

Вязаный кардиган может смягчить откровенный образ с ультракоротким платьем или юбкой. Так он будет выглядеть нежно и романтично.

Черные брюки

Выбирая деловой образ, можно объединить черные брюки прямого кроя с выдержанным кардиганом четкой формы. Мешковатые модели в таком наряде будут выглядеть некстати.

Юбка-карандаш

Еще одна женственная комбинация – выдержанная юбка-карандаш и приталенный кардиган, заправленный внутрь. Если подобрать одежду базового цвета, получится элегантный лук на работу или деловую встречу.

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