Какие фасоны вышиванок в моде 2021: опубликованы свежие варианты

Известные бренды в новых коллекциях представили трендовые вышиванки, ведь в современном мире это не только способ показать свою идентичность, но и по-настоящему модная вещь. Так, она может быть выполнена как в традиционном стиле, так и в более нестандартном.

Издание Караван пишет, что традиционные для вышиванки черный, белый и красный цвета, равно как и традиционные растительные и графические узоры, всегда остаются актуальными. Кроме того, они отлично сочетаются с современными вещами – джинсами, кроссовками, тренчами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Нестандартные сюжеты наполняют вышиванку новыми смыслами и делают ее более современной.

Минимализм сейчас только набирает обороты, поэтому на одежде все чаще встречаются редкие узоры, графичные линии, цвет вышивки в тон ткани основы.

Новые цвета

Кроме белого, красного и черного цветов, в моде 2021 года вышиванки натуральных оттенков: нежно-зеленого, коричневого, бежевого, желтого, серого.

Платье-вышиванка стало не только одной из самых популярных вещей, но также и самой практичной в использовании.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в рамках проекта Be In Vogue редакция издания Vogue продолжает рассказывать о главных модных тенденциях весенне-летнего сезона 2021. Так, платье с цветочным принтом станет лучшим украшением гардероба, сделав образ женственным и легким.