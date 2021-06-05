Самая модная одежда лета и что лучше выбросить из гардероба: советы Андре Тана

Лето – идеальная пора для экспериментов с fashion-образами. Какими именно? Эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал украинский дизайнер, Андре Тан.

Также читайте, какая женская обувь сделает образ модным, и без каких аксессуаров не обойтись этим летом.

Что в моде летом 2021:

шорты-бермуды. Их длинна не должна быть выше колена, идеально, если до середины или на два пальца ниже колена. Не бойся объема, выбирай шорты с защипами.

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Oversize жакеты, круто смотрятся с кроп-топами или майкой.

Брюки-палаццо – высоки, расклешенные к низу.

Объемные рукава. По словам Андре Тана, этот тренд подходит украинским женщинам, гармонизирует пропорции фигуры и легко рисует силуэт "песочные часы".

"В моде сейчас направление "разумное потребление", когда вы одежду покупаете не на один сезон, а надолго. Поэтому нужно очень разумно подходить к покупке той или иной вещи. Также стоит выбирать наряды, которые не загрязняют окружающую среду, как наша коллаборация с Катей Осадчей, где мы пошили коллекцию из льна и переработанного сахарного тростника", – рассказал Андре Тан.

Что носить летом мужчинам:

шорты бермуды (если они прикрывают колено, тогда можно их носить в офис);

льняная рубашка;

серый костюм из льна и яркой подкладкой внутри;

воротники в стиле 60-х;

в качестве аксессуара выбирать крупные цепи.

От какой одежды стоит избавиться летом

Вещи, которые облегают (рубашка, пиджак, юбка, брюки). По словам дизайнера, одежда должна быть как будто на вырост, хотя бы на пол размера больше вашего.

Отказаться от скинни и заменить брюками-палаццо. Если верх образа объемный, летом скинни можно заменить велосипедками или леггинсами.

Стоит отказаться от перфорированной обуви (особенно сапоги летом), от обуви из денима, и искусственного меха.

Узкие очки;

Чрезмерная нарядность (кружевные блузки и серьги-люстры).

Заколки с жемчугом.

Модная обувь на лето 2021

По словам Тана, в тренде будут классическая обувь на маленьком каблучке kitten heels (2-4 см).

"Однако такая обувь не подходит девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу", – предупреждает модельер.

Также в моде летом будут веревочные сандалии, но не гладиаторы, сандалии на плоском ходу и на грубой платформе (такие как Gucci, Prada). Кроме того, стоит обратить внимание девушкам на в ьетнамки на плоском ходу и на каблуке.

Модные аксессуары на лето 2021

Как утверждает Андре Тан, чтобы подчеркнуть свой стиль и внешность, девушкам стоит носить летом объемные обручи, а также шелковые повязки или платки на голову. Также в тренде будут шляпы с широкими полями, которые хорошо защищают от солнечных лучей.

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