Самая модная одежда лета и что лучше выбросить из гардероба: советы Андре Тана

Анна Турнанен
Анна Турнанен
Мода
4 минуты
7,3 т.
Какая одежда будет в моде летом, а от какой нужно избавиться: правила стиля от Андре Тана

Лето – идеальная пора для экспериментов с fashion-образами. Какими именно? Эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал украинский дизайнер, Андре Тан.

Также читайте, какая женская обувь сделает образ модным, и без каких аксессуаров не обойтись этим летом.

Что в моде летом 2021:

  • шорты-бермуды. Их длинна не должна быть выше колена, идеально, если до середины или на два пальца ниже колена. Не бойся объема, выбирай шорты с защипами.

Такой фасон наряда подойдет для офисного стиля
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  • Oversize жакеты, круто смотрятся с кроп-топами или майкой.

Объемные жакеты не следует сочетать с свободными блузами

  • Брюки-палаццо – высоки, расклешенные к низу.

Такие брюки также можно носить в офис

  • Объемные рукава. По словам Андре Тана, этот тренд подходит украинским женщинам, гармонизирует пропорции фигуры и легко рисует силуэт "песочные часы".

Наряды с объемными рукавами подойдут девушкам с фигурой "песочные часы"

"В моде сейчас направление "разумное потребление", когда вы одежду покупаете не на один сезон, а надолго. Поэтому нужно очень разумно подходить к покупке той или иной вещи. Также стоит выбирать наряды, которые не загрязняют окружающую среду, как наша коллаборация с Катей Осадчей, где мы пошили коллекцию из льна и переработанного сахарного тростника", – рассказал Андре Тан.

Что носить летом мужчинам:

  • шорты бермуды (если они прикрывают колено, тогда можно их носить в офис);

Такой наряд можно смело носить мужчинам в офис

  • льняная рубашка;

Льняная рубашка прекрасно пропускает воздух и не дает потеть летом

  • серый костюм из льна и яркой подкладкой внутри;

Такой наряд отличный вариант для выхода в свет

  • воротники в стиле 60-х;

Мода тех времен снова занимает верхние позиции в тренде

  • в качестве аксессуара выбирать крупные цепи.

Хорошая альтернатива другим аксессуарам

От какой одежды стоит избавиться летом

  • Вещи, которые облегают (рубашка, пиджак, юбка, брюки). По словам дизайнера, одежда должна быть как будто на вырост, хотя бы на пол размера больше вашего.

  • Отказаться от скинни и заменить брюками-палаццо. Если верх образа объемный, летом скинни можно заменить велосипедками или леггинсами.

Скинни джинсы не в моде летом 2021 года

  • Стоит отказаться от перфорированной обуви (особенно сапоги летом), от обуви из денима, и искусственного меха.

Обувь из денима и меха также следует выбросить из гардероба

  • Узкие очки;

  • Чрезмерная нарядность (кружевные блузки и серьги-люстры).

  • Заколки с жемчугом.

Не в тренде также будут узкие очки, кружевные наряды и заколки с жемчугом

Модная обувь на лето 2021

По словам Тана, в тренде будут классическая обувь на маленьком каблучке kitten heels (2-4 см).

"Однако такая обувь не подходит девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу", – предупреждает модельер.

Также в моде летом будут веревочные сандалии, но не гладиаторы, сандалии на плоском ходу и на грубой платформе (такие как Gucci, Prada). Кроме того, стоит обратить внимание девушкам на в ьетнамки на плоском ходу и на каблуке.

В тренде летом будет обувь из канатов и сандалии на плоском ходу

Модные аксессуары на лето 2021

Как утверждает Андре Тан, чтобы подчеркнуть свой стиль и внешность, девушкам стоит носить летом объемные обручи, а также шелковые повязки или платки на голову. Также в тренде будут шляпы с широкими полями, которые хорошо защищают от солнечных лучей.

Летом девушкам рекомендуется носить шляпы с широкими полями, объемными обручи и повязки на волосы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Платье в пасторальном стиле стало главной модной находкой лета 2021. Ключевыми элементами этого стиля являются простые линии, мягкие формы, натуральные ткани и природные оттенки.

  • Также названы самые модные купальники лета 2021. Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию.

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