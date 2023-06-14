Как выглядят самые модные джинсовые шорты лета 2023 и с чем их носить: пять стильных идей. Фото
Шорты – незаменимая вещь в летний зной. Без этого изделия тяжело представить летний гардероб. Но с чем носить их, чтобы выглядеть стильно? Простой белой футболкой или топом точно не обойтись. Эти варианты устарели несколько лет назад.
Помимо джинсовых шорт с поясом, шорт-юбок, бермудов и коротких спортивных, в 2023 году на пике популярности будут простые классические варианты из темного денима. Их длина должна быть гораздо выше колен. OBOZREVATEL продемонстрирует, с чем их носить, чтобы вызывать восхищенные взгляды окружающих (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Шорты + яркий пиджак
С базовой футболкой или же рубашкой джинсовые шорты выглядят слишком просто. Другое дело – жакет. Эта вещь сделает ваш образ праздничным или же строгим, в зависимости от фасона блейзера. Для пиджака выбирайте модные в этом сезоне цвета – кукольный розовый, тропический зеленый или голубой.
Шорты + джинсовка
Джинсовый аутфит все еще в тренде. Шорты из денима и джинсовая куртка – это летний вариант классического "канадского смокинга". Дополните свой образ минималистичными босоножками или лоферами.
Шорты + бра + мужской жакет
Этот вариант можно назвать самым дерзким и стильным. Если вам пока не хватает смелости оставить только шорты и короткий топ, накиньте сверху грубый жакет оверсайз, желательно из гардероба парня или брата. Завершите лук кепкой.
Шорты + кожаная рубашка
Деним и кожа – также неплохое сочетание. Оно кажется экстравагантным и изящным. Лучше всего комбинировать короткие шорты из темного денима и рубашку из мягкой тонкой кожи.
Шорты + твидовый пиджак
Еще одна новая и интересная комбинация для летнего сезона. Коко Шанель вряд ли могла представить, что ее любимые твидовые жакеты будут носить с короткими шортами. Хотите выглядеть эпатажно? Повторяйте аутфит.
Ранее OBOZREVATEL информировал, что многие привычные сочетания вещей в 2023 году выглядят очень старомодно и дешевят образ. Переходите по ссылке, чтобы узнать, про какие комбинации нужно забыть этим летом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!