Как выглядят самые модные джинсовые шорты лета 2023 и с чем их носить: пять стильных идей. Фото

Шорты – незаменимая вещь в летний зной. Без этого изделия тяжело представить летний гардероб. Но с чем носить их, чтобы выглядеть стильно? Простой белой футболкой или топом точно не обойтись. Эти варианты устарели несколько лет назад.

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Помимо джинсовых шорт с поясом, шорт-юбок, бермудов и коротких спортивных, в 2023 году на пике популярности будут простые классические варианты из темного денима. Их длина должна быть гораздо выше колен. OBOZREVATEL продемонстрирует, с чем их носить, чтобы вызывать восхищенные взгляды окружающих (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Шорты + яркий пиджак

С базовой футболкой или же рубашкой джинсовые шорты выглядят слишком просто. Другое дело – жакет. Эта вещь сделает ваш образ праздничным или же строгим, в зависимости от фасона блейзера. Для пиджака выбирайте модные в этом сезоне цвета – кукольный розовый, тропический зеленый или голубой.

Шорты + джинсовка

Джинсовый аутфит все еще в тренде. Шорты из денима и джинсовая куртка – это летний вариант классического "канадского смокинга". Дополните свой образ минималистичными босоножками или лоферами.

Шорты + бра + мужской жакет

Этот вариант можно назвать самым дерзким и стильным. Если вам пока не хватает смелости оставить только шорты и короткий топ, накиньте сверху грубый жакет оверсайз, желательно из гардероба парня или брата. Завершите лук кепкой.

Шорты + кожаная рубашка

Деним и кожа – также неплохое сочетание. Оно кажется экстравагантным и изящным. Лучше всего комбинировать короткие шорты из темного денима и рубашку из мягкой тонкой кожи.

Шорты + твидовый пиджак

Еще одна новая и интересная комбинация для летнего сезона. Коко Шанель вряд ли могла представить, что ее любимые твидовые жакеты будут носить с короткими шортами. Хотите выглядеть эпатажно? Повторяйте аутфит.

Ранее OBOZREVATEL информировал, что многие привычные сочетания вещей в 2023 году выглядят очень старомодно и дешевят образ. Переходите по ссылке, чтобы узнать, про какие комбинации нужно забыть этим летом.

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