Как выглядеть на пару размеров стройнее. 4 хитрые уловки в одежде

Женщины, которые владеют секретами визуальной коррекции фигуры, могут бесподобно выглядеть даже с лишними кг на весах или дефицитом см в росте. С помощью правильно подобранной одежды они скрывают недостатки и подчеркивают достоинства. Вещи определенных цветов и фасона способны сделать стройнее и если необходимо, выше.

Секреты визуальных иллюзий в одежде раскрыл женский журнал Marie Claire. Они также написали и об ошибках, которые девушки часто совершают, стараясь выглядеть лучше.

1. Вертикальные образы

Вертикаль в одежде вытягивает силуэт. Для этого не обязательно носить исключительно полосатую одежду. Обратите внимание на пуговицы в ряд, молнию, длинный шарф или платок, заутюженные стрелки на брюках, лампасы. Выглядеть выше и стройнее помогают также удлиненные жакеты, кардиганы и пальто. Будьте осторожны с плиссированной юбкой или платьем – они способные сделать фигуру объемнее.

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2. Монохромность

Тренд этого сезона – лук в одном цвете (или приближенных оттенках). Помимо того, что это стильно, так еще и очень выигрышно смотрится, поскольку ничего не вытягивает силуэт так сильно, как монохромный аутфит. Предпочтение стоит отдать матовым глубоким матриалам. Поиграйте с оттенками: скомпонуйте в одном образе светлый зеленый, изумрудный и бутылочный или же нежно-голубой, насыщенный синий и электрик. Не забывайте: наличие любого блеска, декора, рельефа делает вас полнее.

3. Покупайте вещи по размеру

Еще в детстве мама покупала нам одежду на вырост. Но вот мы стали взрослыми и сами наполняем свой гардероб. Однако, очень часто покупаем вещи на размер, а то и несколько размеров меньше. Почему? Надеемся похудеть. Многие ошибочно считают, что в маленьком платье, юбке или брюках будут выглядеть тоже миниатюрно. Этой цели достигнуть таким путем не удастся. Зато получится произвести "эффект рульки".

4. Правильное нижнее белье

Если бюстгальтер или трусики сидят не идеально – даже самый эффектный образ обречен на провал. В области подмышек и спины не должны образовываться складки, а на ягодицах проступать линии трусов. Не пренебрегайте корректирующим бельем. Оно подходит и для ежедневной носки, и для "красной дорожки". К примеру, такой бюстгальтер приподнимает грудь, сделает ее визуально больше, а также придаст ей красивую правильную форму.

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