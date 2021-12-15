Как выглядеть дорого. 13 модных правил от украинского стилиста

Многие девушки, листая фотографии модных блогеров в соцсетях или любуясь моделями с глянцевых журналов, примеряют на себя их образы: брендовая одежда, первоклассная прическа и макияж, дизайнерская обувь. Порой, копить на подобный стритлайт нужно годами. Однако стилисты уверены, что выглядеть дорого – это совершенно не значит ходить в Gucci или Louis Vuitton. Нужно знать лишь несколько простых правил.

Секретами дорогого лука поделилась на личной страничке в Instagram стилист из Украины Яна Щебельская. Поскольку в нашей стране до сих существует негласное правило "встречают по одежке", эти лайфхаки будут актуальны даже для тех, кто предпочитает незамысловатость и простоту в образах, убеждена имиджмейкер.

1. Аккуратные прическа и макияж

"Стрижка должна быть свежая и максимально идеальная. Цвет волос и прическа – аккуратные. Сейчас в моде макияж "без макияжа". Используйте минимум косметики, а лишь придайте лицу здорового сияния и подчеркните глаза тушью. Аккуратная и ухоженная портретная зона – это половина успеха", – уверенна Яна.

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2. Образ должен быть продуман до минимальных деталей. Не упустите ничего: пояс, очки, серьги, кольца, сумка. Все, казалось бы, второстепенные вещи и делают образ изысканным и фешенебельным.

3. Минимализм - наше всё. Смотря на предыдущее правило, не стоит думать, что нужно "запихнуть" в образ как можно больше деталей. Наоборот, всего должно быть в меру и со вкусом.

4. Одежда максимально лаконичного кроя и приближена к фигуре. Отдавайте предпочтение вещам без вычурных деталей отделки, хорошо сидящих на вашем теле – не слишком обтягивающие, но и не мешковатые.

5. Натуральные благородные оттенки. "Статусными" цветами считаются шоколадный, винный, фисташковый, изумрудный, нежно-голубой, белый и бледно-розовый. Пастель и оттенки драгоценных камней – наше все.

6. Правильно подобранный по температуре цвет именно для вас. У каждого человека есть свой цветотип: весна, зима, лето и осень с холодными или теплыми оттенками. Самым трендовым цветом 2022 года может считаться синий с фиолетово-красным полутоном, но если он вам не подходит, то лучше его не носить. Не расстраивайтесь, в магазинах обязательно найдется пиджак или свитер, который выигрышно будет смотреться именно с вашими глазами и кожей.

7. Монохром. Не забываем про хит последних сезонов – total look из одной палитры цветов.

8. Дозированное использование аксессуаров. К слову, есть женские атрибуты, которые безнадежно устарели: массивные брошки, витиеватые шарфы и вязаные палантины, янтарные украшения или со стразами и бисером. Чем проще, тем дороже.

9. Если принт, то только классический. К таким относятся клетка, полоска, гусиная лапка, горох. Можно экспериментировать и с дерзкими принтами – зебра, леопард, но делать это максимально осторожно.

10. Натуральные ткани. Носите шерсть, кашемир, лён. Состав очень важен. Качество, ровные строчки и аккуратность изделия – признак его дороговизны.

11. Ухоженный маникюр. Как и в правиле со стрижкой, важно следить за свежестью и аккуратностью своих ногтей. Выбирайте натуральные минималистичные оттенки. Вечно актуальной классикой остается нюд.

12. Лаконичная обувь. Дорого выглядят туфли в тон одежды или, наоборот, акцентные. Спасают почти любой образ бежевые лодочки.

13. Верхняя одежда без изысков. Ваше пальто, куртка или плащ также должны быть максимально лаконичны, в спокойных оттенках. Не забываем, что ткань играет огромную роль, потому используем натуральный кашемир, шерсть и прочее.

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