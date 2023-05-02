Как выбрать идеальные по размеру джинсы без примерки: эти три лайфхака облегчат жизнь

Хорошо, когда у вас есть неограниченное время для шоппинга и вы можете не спеша примерять понравившиеся вещи. К сожалению, не все леди могут похвастаться такой роскошью. Что делать, если вам нужно подобрать новые джинсы, но у вас в запасе только тридцать минут? Покупать без примерки – рискованно, однако с помощью некоторых хитростей, можно не переживать за неподходящий размер.

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OBOZREVATEL раскроет секрет, как не надевая джинсы на себя, понять, что они идеально сядут по фигуре. Мы не только подробно расскажем о нескольких лайфхаках, но и продемонстрируем их (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Проверяем, подходит ли вам размер джинсов

Чтобы подобрать правильный размер штанов из джинсовой ткани, возьмите их двумя руками за концы в области талии и обмотайте вокруг шеи. Если ваши руки легко соприкоснулись, вероятнее всего, это ваш размер.

Проверяем, подходит ли вам ширина джинсов

Чтобы понять, как будут сидеть джинсы на бедрах, сожмите руку в кулак и согните ее в локте. Далее попробуйте вставить руку в модель брюк, застегнув их (как показано на фото). Если вам удалось сделать данную манипуляцию, тогда эта ширина будет для вас идеальной.

Проверяем, подходит ли длина джинсов

Длину джинсов так же легко проверить без примерки. Возьмите понравившийся вариант снизу за штанины двумя руками и разведите руки в стороны максимально далеко. Если вы это сделали, и пояс джинсов оказался у вас под подбородком, можете следовать к кассе.

Недавно OBOZREVATEL писал, какие модели брюк способны скорректировать талию и спрятать живот. В список вошли джинсы-слоучи, момы, бананы и другие. Чтобы узнать все подробности – читайте наш материал.

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