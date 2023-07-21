Как носить кроше летом: 5 модных идей, которые вам захочется повторить

Кроше – очень тонкое и ажурное плетение крючком или его имитация. Одежда, изготовленная в этой технике, часто имеет рельефный орнамент, похожий на сетку, растительные или плавные геометрические мотивы. Сегодня его добавляют в свои коллекции такие знаменитые дизайнеры как Dolce & Gabbana, Michael Kors, Jil Sander и Victoria Beckham.

Видео дня

Вещи "кроше" приятны на ощупь, имеют качественную фактуру и широкий диапазон цветов. В любой сезон они сделают ваши образы интересными. Как носить вязку в прохладу – очевидно. А как в жаркие дни – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Жилет

Жилет, вязаный крючком, прекрасно сочетается с яркими шортами, костюмными брюками или палаццо. Завершите свой образ панамой, платком в стиле кроше или соломенной шляпой. Готово!

2. Сумка

Тренд на сумки, вязаные крючком, покорил сердца модниц во всем мире. Сложные детали и уникальная текстура, предлагаемая этой техникой, придают нотку аутентичности любому наряду. Наиболее удачными будут комбинации этого аксессуара с одеждой в морской тематике или с платьями из легких тканей.

3. Топ

Пока каждая третья носит кроп-топы в рубчик, вы можете выделиться из толпы, если наденете кроше-топ с длинной юбкой, брюками прямого кроя или с шортами-бермудами. Сверху можно накинуть рубашку-oversize.

4. Платье

Наряды в стиле кроше удачно комбинируются с мюлями, сандалиями, туфлями-лодочками и кожаными Мэри Джейн. Обратите внимание на прозрачность платья, чтобы не выглядеть пошло. Если оно без подкладки, следует надеть в похожей палитре топ и шортики.

5. Панама

Шопер и панама в стиле кроше – идеальный ансамбль. Можно выбрать монохромный вариант или подобрать яркий аксессуар. Все по настроению! С одежды подойдет как костюм или платье из легкой ткани, так и наряды с плетеными текстурами.

Ранее OBOZREVATEL писал о летних юбках, в которых любая фигура выглядит выигрышно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!