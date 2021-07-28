Как носить и с чем комбинировать самую модную сумку этого лета. Фото

Стилист и блогер Наталья рассказала, что большие сумки шопперы все прочнее занимают позиции среди лидеров. Такой аксессуар можно сочетать с любым образом – как повседневным, так и для выхода в свет.

Особенно эксперт выделила сумку мягкой формы, ведь ее можно носить не только на плече, но и свернув под мышкой. Такая сумка дает больше вариантов для носки. Соответствующий пост Наталья опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам стилиста, если вы маленького роста и хрупкого телосложения, то шоппер мягкой формы и среднего размера – это ваш идеальный вариант.

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"Хотя вспомним сестер Олсен и сделаем вывод! Носим то, что нравится, не оглядываясь ни на кого", – отметила Наталья.

К слову, сумка шоппер будет эффектно смотреться с рубашкой и джинсами, платьем, сарафаном, лосинами и футболкой. Очень выигрышно аксессуар сочетается и с таким модным сейчас кожаным аутфитом: кожаная рубашка, платье или штаны с топом. В некоторых кругах принято считать, что тканевая сумка шоппер – это сезонная вещь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стилист Зоя Панина рассказала о трендах, которые не потеряют своей актуальности даже в следующем году. Тонкие трикотажные платья, костюмы, цепи, бра, топы и корсеты – лишь малая часть этого списка.