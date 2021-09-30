Как из 10 вещей создать 50 образов: стилист поделилась лайфхаками

Стилист Юлия Цыганенко рассказала, что подобрать базовый гардероб можно с помощью 10-11 вещей. Таким образом получится целых 50 образов.

По словам эксперта, создавать базу нужно из низов. Они демонстрируют ваши основные предпочтения: платья, юбки, джинсы или брюки. Об этом Цыганенко сообщила на телеканале "Украина".

Стилист рассказала, что количество вещей не зависит от вашего образа жизни, предпочтений и желания меняться. Эксперт по моде советует начать с 10-11 вещей и тогда вы сможете создать 50 образов на каждый день с различными аксессуарами.

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Создавать базу нужно из низов. По словам Цыганенко, в базовом гардеробе необязательно иметь джинсы, но все же это остается универсальным элементом. Если вы выбираете брюки, то они могут быть из любого материала.

Кроме того, неотъемлемая часть гардероба – спортивный костюм. Его можно сочетать с трикотажными вещами, надевать поверх платья или носить вместо шарфа. На сегодняшний день в тренде трикотаж, который также считается универсальным и с ним получится множество стильных образов.

Основное правило базового гардероба – на каждый низ должно быть не менее 4 верхов. Кроме того, в гардеробе должно быть универсальное платье.

Также стилист советует дополнить свой гардероб жакетом, джинсовой курткой и тренчем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стилист и блогер Екатерина Полякова дала несколько советов модницам, как составить гармоничный и правильный образ. По ее словам, зная пять правил, можно выглядеть выше и стройнее.