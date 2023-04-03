Испортят любой образ! Семь моделей туфель, которые давно вышли из моды и стали антитрендом. Фото

Обувь – важная составляющая полноценного образа, поскольку от нее зависит походка и комфорт в течение всего дня, а также общий вид наряда. Неудачная пара может испортить лук, а может довершить его.

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Чтобы выбрать стильные туфли, не нужно следить за всеми модными показами. Достаточно знать, какая обувь вышла из моды. OBOZREVATEL решил рассказать, какие модели больше неактуальны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На платформе

Чтобы визуально удлинить силуэт, но не жертвовать комфортом, многие красавцы выбирают обувь на платформе, забывая, что она уже не в моде. Есть много удачных вариантов на стойких каблуках, которые помогут вытянуться в росте.

На танкетке

В 2023 году очень грубо смотрятся туфли на танкетке. К тому же в них не намного удобнее, чем на обычных каблуках.

Чрезмерный декор

О пестрых моделях с бантиками, стразами и надписями можно забыть. Они выглядят дешево и отвлекают внимание от наряда.

Открытый носок

С наступлением теплых дней не стоит возвращаться к туфлям с открытым носком. Их лучше заменить на босоножки, которые не будут натирать.

Неоновые цвета

С яркой обувью нужно быть осторожной, ведь она стильно смотрится только тогда, когда весь образ не насыщен лишними оттенками. Более того, такая пара будет подходить далеко не под всю одежду, что делает ее непрактичной.

Высокие и массивные каблуки

Чтобы не перегружать наряд, лучше не выбирать высокие и массивные каблуки. Куда элегантнее будут смотреться классические шпильки.

Шпильки с платформой

Неудобные и устаревшие шпильки в сочетании с платформой лучше спрятать в шкаф, ведь они давно ассоциируются с вульгарностью.

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