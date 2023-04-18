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Иллюзия более длинных ног: 5 моделей брюк, которые вытягивают силуэт. Фото

Дария Скуб
Мода
2 минуты
3,0 т.
Иллюзия более длинных ног: 5 моделей брюк, которые вытягивают силуэт. Фото

Неправильно подобранные штаны могут сыграть злую шутку: делают ноги значительно толще и короче, чем в реальности. Вот почему во время шопинга стоит учитывать не только цвет и размер на бирке, но и крой и фасон вещей.

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Как схитрить и сделать ноги почти как у моделей? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Брюки клеш

Эта модель – тренд 2023 года. Она визуально вытягивает силуэт, а также делает любой образ изящным и женственным. Лучше всего выбирать брюки длины макси, которые расширяются, начиная с чуть выше колен. Советуем их надевать с туфлями-лодочками или на небольшой платформе.

Иллюзия более длинных ног: 5 моделей брюк, которые вытягивают силуэт. Фото

2. Брюки со стрелками

Они десятилетиями не выходят из моды. Во-первых, это удобно и стильно. А во-вторых, стрелка на брюках зрительно удлиняет ноги. Наиболее удачные модели – макси и длины 7/8. Их можно стилизовать остроносыми туфлями на небольшом каблуке.

Иллюзия более длинных ног: 5 моделей брюк, которые вытягивают силуэт. Фото

3. Брюки палаццо

Другое их название – "марлен". Это предмет гардероба, который появился в женских шкафах около 90 лет назад, и остается популярным сегодня. Палаццо – брюки с расширенными штанинами, начиная от бедер. Они делают ноги длиннее, если покрывают обувь. Более короткие обладают не таким сильным эффектом.

Иллюзия более длинных ног: 5 моделей брюк, которые вытягивают силуэт. Фото

4. Широкие прямые штаны

Их еще называют "трубами". Это трендовая модель для повседневной носки, приближенная к стилю casual. Лучше всего вытягивают силуэт брюки с высокой посадкой, и в одном цвете без лишних узоров. Они прекрасно сочетаются как с обувью на каблуке, так и с кедами, балетками и лоферами.

Иллюзия более длинных ног: 5 моделей брюк, которые вытягивают силуэт. Фото

5. Прямые укороченные брюки

Надев эти штаны, вы будете казаться выше. Рекомендуем делать выбор в пользу зауженных или прямых моделей с высокой посадкой. Верх можно частично заправить, чтобы выделить талию.

Иллюзия более длинных ног: 5 моделей брюк, которые вытягивают силуэт. Фото

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