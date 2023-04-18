Иллюзия более длинных ног: 5 моделей брюк, которые вытягивают силуэт. Фото

Неправильно подобранные штаны могут сыграть злую шутку: делают ноги значительно толще и короче, чем в реальности. Вот почему во время шопинга стоит учитывать не только цвет и размер на бирке, но и крой и фасон вещей.

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Как схитрить и сделать ноги почти как у моделей? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Брюки клеш

Эта модель – тренд 2023 года. Она визуально вытягивает силуэт, а также делает любой образ изящным и женственным. Лучше всего выбирать брюки длины макси, которые расширяются, начиная с чуть выше колен. Советуем их надевать с туфлями-лодочками или на небольшой платформе.

2. Брюки со стрелками

Они десятилетиями не выходят из моды. Во-первых, это удобно и стильно. А во-вторых, стрелка на брюках зрительно удлиняет ноги. Наиболее удачные модели – макси и длины 7/8. Их можно стилизовать остроносыми туфлями на небольшом каблуке.

3. Брюки палаццо

Другое их название – "марлен". Это предмет гардероба, который появился в женских шкафах около 90 лет назад, и остается популярным сегодня. Палаццо – брюки с расширенными штанинами, начиная от бедер. Они делают ноги длиннее, если покрывают обувь. Более короткие обладают не таким сильным эффектом.

4. Широкие прямые штаны

Их еще называют "трубами". Это трендовая модель для повседневной носки, приближенная к стилю casual. Лучше всего вытягивают силуэт брюки с высокой посадкой, и в одном цвете без лишних узоров. Они прекрасно сочетаются как с обувью на каблуке, так и с кедами, балетками и лоферами.

5. Прямые укороченные брюки

Надев эти штаны, вы будете казаться выше. Рекомендуем делать выбор в пользу зауженных или прямых моделей с высокой посадкой. Верх можно частично заправить, чтобы выделить талию.

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