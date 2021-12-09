Голая Тринчер и Барби-Астафьева: самые необычные наряды звезд на премии 'Музична платформа'. Фото

В Киеве состоялась ежегодная премия "Музична платформа" от телеканала "Украина", на которой собрался едва ли не весь украинский шоу-бизнес. Среди звезд были певицы Анна Тринчер, Оля Цибульская, Светлана Лобода и другие, представшие в самых необычных нарядах.

Знаменитости позировали на красной дорожке в откровенных комбинезонах и платьях. О том, как выглядели звезды на премии, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Популярная украинская певица Анна Тринчер предстала перед камерами в довольно откровенном комбинезоне, который отлично подчеркнул ее фигуру. Она получила награду в номинации "Песня года" за трек – "По губам".

Видео дня

Певица Оля Цибульская также появилась в комбинезоне бежевого цвета с откровенным декольте. Он состоял из корсета, подчеркивающий ее талию и грудь, а также штанов с шелковыми рюшами. Исполнительница получила награду за песню "Я не плачу".

Получить награду пришла Светлана Лобода, которая, как известно нечастая гостья на столичных мероприятиях. Для своего выхода она надела розовое шелковое платье с открытыми плечами. Ее наградили за песню "moLOko".

Певец и танцор MONATIK покрасовался на красной дорожке в костюме салатового оттенка, который был украшен пайетками. Его песню "Зажигать/JoMo" также признали лучшей в 2021 году.

На мероприятии появились Сергей Бабкин с супругой Снежаной. Он надел красный костюм поверх голого тела. Образ дополнил черной шляпой. Его наградили за песню "Вона знає".

Также на премии появились певица Jerry Heil, которая позировала в черном латексном платье с белыми объемными рукавами и такими же гетрами.

Кроме того, на премии засветилась модель и певица Даша Астафьева, которая была в образе куклы Барби. Знаменитость надела платье из перьев и черные с квадратным носком туфли на каблуке

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в конце ноября состоялась церемония награждения The Fashion Awards 2021, на которой появились множество знаменитостей в вызывающих и ярких нарядах.