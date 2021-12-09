Голая Тринчер и Барби-Астафьева: самые необычные наряды звезд на премии "Музична платформа". Фото

Анна Яковлева
Мода
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Голая Тринчер и Барби-Астафьева: самые необычные наряды звезд на премии 'Музична платформа'. Фото

В Киеве состоялась ежегодная премия "Музична платформа" от телеканала "Украина", на которой собрался едва ли не весь украинский шоу-бизнес. Среди звезд были певицы Анна Тринчер, Оля Цибульская, Светлана Лобода и другие, представшие в самых необычных нарядах.

Знаменитости позировали на красной дорожке в откровенных комбинезонах и платьях. О том, как выглядели звезды на премии, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Популярная украинская певица Анна Тринчер предстала перед камерами в довольно откровенном комбинезоне, который отлично подчеркнул ее фигуру. Она получила награду в номинации "Песня года" за трек – "По губам".

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Анна Тринчер в "голом" комбинезоне.

Певица Оля Цибульская также появилась в комбинезоне бежевого цвета с откровенным декольте. Он состоял из корсета, подчеркивающий ее талию и грудь, а также штанов с шелковыми рюшами. Исполнительница получила награду за песню "Я не плачу".

Оля Цибульская в откровенном наряде.

Получить награду пришла Светлана Лобода, которая, как известно нечастая гостья на столичных мероприятиях. Для своего выхода она надела розовое шелковое платье с открытыми плечами. Ее наградили за песню "moLOko".

Светлана Лобода в розовом платье.

Певец и танцор MONATIK покрасовался на красной дорожке в костюме салатового оттенка, который был украшен пайетками. Его песню "Зажигать/JoMo" также признали лучшей в 2021 году.

MONATIK в зеленом костюме.

На мероприятии появились Сергей Бабкин с супругой Снежаной. Он надел красный костюм поверх голого тела. Образ дополнил черной шляпой. Его наградили за песню "Вона знає".

Сергей Бабкин в красном костюме.

Также на премии появились певица Jerry Heil, которая позировала в черном латексном платье с белыми объемными рукавами и такими же гетрами.

Jerry Heil в латексном платье.

Кроме того, на премии засветилась модель и певица Даша Астафьева, которая была в образе куклы Барби. Знаменитость надела платье из перьев и черные с квадратным носком туфли на каблуке

Даша Астафьева в образе куклы Барби.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в конце ноября состоялась церемония награждения The Fashion Awards 2021, на которой появились множество знаменитостей в вызывающих и ярких нарядах.

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