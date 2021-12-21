Глаза мухи: дизайнеры показали самые модные солнцезащитные очки 2022 года. Фото

Катерина Малай
Мода
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Глаза мухи: дизайнеры показали самые модные солнцезащитные очки 2022 года. Фото

В 2022 году в моду снова вернутся гигантские солнцезащитные очки, которые когда-то любила Ким Кардашьян. Однако в этот раз речь идет не об "авиаторах", а об оправе необычной формы, напоминающей глаза мухи.

Так ее назвали модные эксперты глянца Vogue, однако считается, что технически форма этих очков – интерпретация традиционных cat eye. Они уже появились в гардеробе модных инфлюэнсеров и на показе известных дизайнеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К примеру, бренд Balenciaga представил в своей весенне-летней коллекции 2022 года несколько моделей очков в форме глаз мух. Ожидается, что такой силуэт будет подходить и женщинам, и мужчинам.

Видео дня
Бренд Balenciaga представил гиганские очки

Особенность актуального аксессуара в том, что они плотно прилегают к лицу. Креативный директор модного дома Демна Гвасалия представил массивные овальные очки, линзы которых поднимаются от переносицы вплоть до виска.

"Глаза мухи" подходят и мужчинам, и женщинам

Это уже не первая подобная работа дизайнера, однако раньше такой силуэт был лишен оправы. Отметим, что подобные солнцезащитные очки можно также найти в коллекциях Burberry, Gucci и молодого бренда Marashall Columbia.

Работа Демна Гвасалия была лишена оправы

Глаза мухи уже активно используют в своих образах модные инфлюэнсеры, которые почти круглый год могут наслаждаться солнечной погодой.

Инфлюэнсерам полюбилась необычная модель
Блогеры добавляют "глаза мухи" к своим образам

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян уже приобрела для себя очки, напоминающие глаза мух и пришла в них на ежегодный People's Choice Awards в Лос-Анджелесе, где ей присудили победу в номинации "Икона моды".

МодаСтильКим Кардашьян