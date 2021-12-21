Глаза мухи: дизайнеры показали самые модные солнцезащитные очки 2022 года. Фото

В 2022 году в моду снова вернутся гигантские солнцезащитные очки, которые когда-то любила Ким Кардашьян. Однако в этот раз речь идет не об "авиаторах", а об оправе необычной формы, напоминающей глаза мухи.

Так ее назвали модные эксперты глянца Vogue, однако считается, что технически форма этих очков – интерпретация традиционных cat eye. Они уже появились в гардеробе модных инфлюэнсеров и на показе известных дизайнеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К примеру, бренд Balenciaga представил в своей весенне-летней коллекции 2022 года несколько моделей очков в форме глаз мух. Ожидается, что такой силуэт будет подходить и женщинам, и мужчинам.

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Особенность актуального аксессуара в том, что они плотно прилегают к лицу. Креативный директор модного дома Демна Гвасалия представил массивные овальные очки, линзы которых поднимаются от переносицы вплоть до виска.

Это уже не первая подобная работа дизайнера, однако раньше такой силуэт был лишен оправы. Отметим, что подобные солнцезащитные очки можно также найти в коллекциях Burberry, Gucci и молодого бренда Marashall Columbia.

Глаза мухи уже активно используют в своих образах модные инфлюэнсеры, которые почти круглый год могут наслаждаться солнечной погодой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян уже приобрела для себя очки, напоминающие глаза мух и пришла в них на ежегодный People's Choice Awards в Лос-Анджелесе, где ей присудили победу в номинации "Икона моды".