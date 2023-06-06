Главный тренд лета: с чем носить льняную рубашку, чтобы выглядеть стильно. Пять модных идей
Одежда из льна – любимица многих модниц в летний сезон. Вещи из легкого и натурального материала спасают в жару и позволяют телу "дышать". Из него часто делают комфортную домашнюю одежду, но не меньшей популяностью пользуются и рубашки из льна.
Их можно легко стилизовать в образе, дополнив юбкой, брюками или широкими джинсами. OBOZREVATEL решил показать, с чем этот элемент гардероба можно стильно соединить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Длинная юбка
Легкая рубашка в комбинации с макси-юбкой позволит создать очень романтичный и женственный образ. В светлых цветах – бежевом, молочном, тускло-зеленом, желтом, голубом – наряд будет выглядеть очень трендово и позволит уберечься от жары.
Белые брюки
Не менее легкий, но более деловой образ можно создать, дополнив льняную рубашку широкими брюками. Такой наряд в стиле old money будет на пике моды в этом сезоне.
Шорты
Не зря многие модные бренды продают рубашку сразу в комплекте с шортами. Это очень легкий и универсальный образ на каждый день, еще и подчеркивающий фигуру.
Прямые джинсы
Практически каждый верх можно стилизовать с джинсами, но стоит кропотливо подобрать фасон. С льняной рубашкой лучше будет смотреться прямой крой.
Яркие брюки
Разбавить тусклые и светлые цвета рубашек можно яркими брюками. Такая комбинация позволит выделиться из толпы и придаст наряду интересный акцент.
Ранее OBOZREVATEL писал о бомберах, комбинезонах и других стильных вещах, которые вновь актуальны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!