Главный тренд лета: с чем носить льняную рубашку, чтобы выглядеть стильно. Пять модных идей

Одежда из льна – любимица многих модниц в летний сезон. Вещи из легкого и натурального материала спасают в жару и позволяют телу "дышать". Из него часто делают комфортную домашнюю одежду, но не меньшей популяностью пользуются и рубашки из льна.

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Их можно легко стилизовать в образе, дополнив юбкой, брюками или широкими джинсами. OBOZREVATEL решил показать, с чем этот элемент гардероба можно стильно соединить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Длинная юбка

Легкая рубашка в комбинации с макси-юбкой позволит создать очень романтичный и женственный образ. В светлых цветах – бежевом, молочном, тускло-зеленом, желтом, голубом – наряд будет выглядеть очень трендово и позволит уберечься от жары.

Белые брюки

Не менее легкий, но более деловой образ можно создать, дополнив льняную рубашку широкими брюками. Такой наряд в стиле old money будет на пике моды в этом сезоне.

Шорты

Не зря многие модные бренды продают рубашку сразу в комплекте с шортами. Это очень легкий и универсальный образ на каждый день, еще и подчеркивающий фигуру.

Прямые джинсы

Практически каждый верх можно стилизовать с джинсами, но стоит кропотливо подобрать фасон. С льняной рубашкой лучше будет смотреться прямой крой.

Яркие брюки

Разбавить тусклые и светлые цвета рубашек можно яркими брюками. Такая комбинация позволит выделиться из толпы и придаст наряду интересный акцент.

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