Главные тренды весны 2021: Андре Тан дал советы

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонниками главными хитами весны 2021. По его словам, достаточно добавить в свой стиль всего два тренда сезона – и вы будете выглядеть прекрасно.

Как стало известно, популярными будут вырезы на одежде и сумочки для мобильных телефонов. Соответствующий пост эксперт опубликовал на странице в Instagram.

Пуговицы с кристаллами

Моментально создает нежный и женственный образ. Если не можете найти изделие с красивыми пуговицами, не поленитесь перешить их в мастерской. Будьте аккуратны с украшениями и ярким макияжем в портретной зоне.

Массивные воротники

Этой фишкой можно разбавить даже базовую рубашку и сделать прекрасный акцент на портретную зону. Когда-то все поголовно носили такие накладные жемчужные воротнички – их лучше выбросить.

Сумочки для телефонов

Помните кошельки-монетницы, которые не несут в себе никакой пользы? Этот тренд благополучно переродился в чехлы на шнурках.

Вырезы на одежде

Тут дайте волю вашей фантазии: гольфы, юбки, пиджаки, брюки и даже аксессуары. Запомните, вырезы, а не дырки! И не перестарайтесь – образ должен смотреться лаконично и сексуально.

Сетка

Здесь все просто: дополнив базовую комбинацию платьем-чехлом из сетки, вы можете совсем не переживать об аксессуарах – образ и так выглядит завершенным. Кстати, этот тренд останется с нами до конца лета.

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