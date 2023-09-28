Главные антитренды осени 2023 года: какие кроссовки вышли из моды

Мода не стоит на одном месте: вчерашние тренды сезона безнадежно из нее выходят. Причем иногда это происходит очень быстро. Особенно это касается обуви, которая привлекает к себе наибольшее внимание и нередко становится центральной деталью образа.

OBOZREVATEL собрал четыре антитренда осени 2023 года, которые вышли из моды.

Так называемые "Ugly sneakers"

Известность этих кроссовок точно сыграла им не на руку. Массивная обувь типа Balenciaga Triple S, которые несколько лет назад были буквально повсюду, быстро приелись и надоели. Особенно когда их один за другим "штампуют" крупные бренды, а затем и масс-маркет. Не помогли вернуть им популярность даже неоднократные попытки Balenciaga выпускать свой хит в новых цветах.

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Танкетка

Еще одна модель кроссовок, которой безуспешно пытаются вернуть популярность. Сначала кроссовки на танкетке были самой желанной вещью в гардеробе всех модных девушек, а всего через несколько лет – главным антитрендом. Несмотря на несколько попыток перезапуска, антитренд все еще остается антитрендом.

Платформа

То же касается и кроссовок на высокой платформе. Еще несколько лет назад подобные были у всех модниц стритстайла, но все изменилось. Модели на массивной платформе стали антитрендом. Бренды постепенно убирают их из своих коллекций, а модницы – из гардеробов.

Неон

Антитренды присутствуют и в цветовой гамме. Первыми в модную немилость попали кроссовки ярких неоновых оттенков. Несмотря на то, что яркая обувь находится на пике популярности, именно кроссовки этот тренд обошел стороной.

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