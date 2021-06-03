Французская стрижка станет хитом лета 2021. Фото

Летом 2021 в тренде будет популярная французская стрижка – блант боб. Ее легко укладывать, а также она подходит для любой текстуры волос и освежает образ.

Стрижка блант боб отлично выглядит с любой формой лица. Обычно его длина достигает до мочки ушей либо чуть ниже, немного не доходя до плеч. Кроме того, это универсальный вариант для любого возраста. Подробней о модной стрижке этого сезона – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Стрижка блант боб очень естественно выглядит на натуральных, неокрашенных волосах. Такую стрижку можно уложить несколькими способами, а также она придает красивый объем и улучшает вид испорченных волос.

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Блант боб с удлиненной челкой подойдет практически всем. Такой образ придает девушке загадочности, делает ее более стильной. Также разнообразить прическу можно косой челкой, которая поможет скорректировать овал лица для девушек с круглым либо квадратным лицом.

Напомним, среди огромного разнообразия причесок опытные стилисты выделили всего четыре варианта, которые подойдут на выпускной, день рождения и другие торжества. Так, в этом списке оказались бабл-хвост, легкие волны, боковые пряди от лица и венок из косы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, летом 2021 года самой модной стрижкой станет шэгги-боб с мягкими прядками вместо жесткого ровного среза. Он требует ежедневной укладки, но при этом выглядит эффектно.