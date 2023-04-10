Это была настоящая ''революция''! Когда брюки вошли в гардероб женщин и почему за их ношение бросали в тюрьму

Трудно представить гардероб современной модницы без нескольких пар брюк, джинсов или шорт. Девушки все чаще делают выбор именно в пользу штанов, а не юбок или платьев. И дело не только в комфорте, но и в стиле, ведь качественный брючный костюм или трендовые широкие джинсы выглядят на дамах всегда изысканно и экстравагантно. А представьте, что не так давно красавицы в штанах считались диковинкой, они подвергались критике общества и были вынуждены бороться за право носить не только юбки.

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Сегодня, доставая со шкафа любимую пару джинсов, мы об этом не задумываемся. А ведь если бы в прошлом столетии не нашлись смелые девушки, которые решились совершить настоящую фэшн-революцию, то кто знает – были бы сейчас штаны в женском гардеробе или нет. OBOZREVATEL решил разобраться, как это было.

В этом вопросе, как ни странно, самой прогрессивной страной оказался Китай. Там женщины носили штаны еще в первом тысячелетии до нашей эры. Это были женщины из рабочего класса, так что это правильно будет назвать их униформой. В Древней Греции штаны носили женщины-воины. По крайней мере так их изображали на расписной керамике.

А теперь вдумайтесь, насколько долгий путь пришлось пройти женщинам в борьбе за право носить брюки, если француженкам это официально разрешили делать только 10 лет назад. Вы все правильно прочитали – 1 февраля 2013 года во Франции отменили существовавший два столетия запрет на ношение женщинами брюк.

Но вернемся к дамам-первооткрывателям, а точнее лишь к самым известным их представительницам, ведь список этот на самом деле очень длинный.

К 1850 году феминистка и первая в мире издатель женской газеты Амелия Блумер популяризировала так называемые шаровары – свободные брюки, собранные у щиколоток, как женские "гаремные" брюки, которые носили в Восточной и Центральной Азии.

Однако ситуация оставалась запущенной. В Англии, Франции и США женщину, осмелившуюся надеть штаны, могли посадить в тюрьму! Дело в том, что подобное "переодевание" воспринималось, как попытка выдать себя за другого человека. Так, доктор Мэри Эдвард Уолкер была арестована за ношение брюк в общественном месте семь раз. На время последнего задержания в 1913 году ей было 80 лет. И это при том, что она была уважаемым хирургом и славилась своими заслугами на всю Америку.

Когда началась Первая, а затем и Вторая мировые войны, женщины начали работать на производстве, так что штаны и комбинезоны появились в их гардеробе как рабочая униформа.

Не только женщины отстаивали свои права в этом вопросе. Им помогали некоторые прогрессивные мужчины. Так, в 1911 году парижский кутюрье Поль Пуаре представил шаровары в рамках своих усилий по переосмыслению и "освобождению" западной женской моды. Его современница Коко Шанель, которая часто сама одевалась в мужские костюмы, начала создавать женские удобные костюмы для верховой езды.

Важную роль, безусловно, сыграли кинодивы тех времен. Кэтрин Хепберн и Марлен Дитрих явились на премьеры своих фильмов в брючных костюмах, чем вызвали небывалый фурор, а вместе с ним и шквал критики со стороны общественности. Люди, а особенно мужчины, которые по каким-то причинам привыкли думать, что женщины – это лишь "украшение" их серых будней, а потому они должны радовать мужской глаз платьями и каблуками, были не готовы увидеть актрис в "мужских" нарядах.

"Я надела брюки 50 лет назад и объявила своего рода революцию", – прокомментировала как-то Кэтрин Хепберн в интервью, подчеркнув, что в детстве постоянно донашивала одежду за старшим братом.

Ее однофамилица Одри Хепберн первой появилась в брюках в фильме. Это была кинолента "Забавная мордашка" 1956 года. Ее образ со штанами и косынкой до сих пор считается одним из самых культовых.

В 1960-х годах стартовала "вторая волна феминизма", но отношение к женщинам в брюках до сих пор вызывало бурные споры. В 1962-м легендарный Ив Сен Лоран даже представил первый смокинг для женщин, но это вызвало поток возмущений в его сторону, а также в сторону его творения.

Хиппи-революция 1970-х стала переломным моментом в истории женских брюк, ведь именно тогда модницы впервые стали носить и шорты, и джинсы, и брюки на публике. С тех пор шумихи вокруг штанов в женском гардеробе значительно поубавилось. Более того, брюки надели влиятельные знаменитые персоны, не последовать примеру которых женщины ну просто не могли. Например, много брючных образов продемонстрировала на себе ныне покойная королева Великобритании Елизавета II.

Трудно представить, что все это происходило не так давно. Но страшнее то, что "брючная дискредитация" женщин встречается до сих пор. Некоторые фирмы на официальном уровне указывают своим сотрудницам, в чем они должны ходить в офис – речь конечно же о юбках и туфлях на каблуках. А за несоблюдение правил – штраф и выговор. Так что, если вы не встречаетесь с подобными рода ущемлениями, то вам повезло, но это не значит, что их не существует. А это чистой воды сексизм, с искоренением которого продолжают бороться современные феминисты, среди которых очень много публичных личностей.

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