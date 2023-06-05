Эти юбки нельзя носить после 40! Пять моделей, которые смотрятся нелепо и искажают фигуру

Гардероб статной взрослой женщины не зря часто отличается от ее вкусов на одежду в юности. После 40 лет дамам следует избегать откровенных, массивных и ярких вещей, которые могут исказить фигуру и выглядят нелепо.

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В частности, это касается юбок. OBOZREVATEL решил рассказать, каких фасонов следует избегать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Экстремальное мини

Привлекать внимание после 40 лет следует сложившимся стилем, изяществом, элегантностью и женственностью. Вульгарные юбки, едва прикрывающие ягодицы, нелепо будут смотреться на статных женщинах.

Фатиновые модели

Легкая и пышная модель из фатина очень массивно смотрится в образе. После 40 лет такие "молодежные" юбки часто выглядят инфантильно и массивно, хотя смелые красавицы иногда и надевают их, стремясь выделиться из толпы.

"Солнечный" фасон

Так называют юбки, которые держат форму и зрительно напоминают солнце. Впрочем, мало кто понимает, насколько такая модель "расширяет" бедра и прибавляет годов. К тому же подобные юбки давно вышли из моды.

Бесформенные

Юбки, которые совсем не держат форму, не облегают фигуру и не струятся вниз, еще называют "мешками". Никакую фигуру не украсит такая модель, но легко визуально прибавит несколько килограммов.

Странные узоры и блестки

Абстрактные рисунки, тусклые узоры и излишек блесток – пережитки прошлого. Лучший вариант – четкая форма, понятный и трендовый дизайн, а также лаконичность. Блестящие юбки не украсят наряд, а будут выглядеть старомодно.

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