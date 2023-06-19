Безнадежно устарели: три платья, о которых нужно забыть летом 2023. Фото

В летнюю пору платье по праву считается незаменимой и универсальной вещью. Его легко можно стилизовать как с кроссовками, так и с босоножками на каблуке, создавая при помощи аксессуаров и других деталей совершенно непохожие стильные образы. Вот правда, стильными они бывают не всегда. Если вы не знаете, какие модели платьев давно вышли из моды и числятся в списке антитрендов, то рискуете получить провальный летник лук.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с платьями, которые считаются давно устаревшими. Такие не стоит носить летом-2023.

Бандажное платье

Еще лет 10-15 назад красоток в таких платьях можно было спутать с Ким Кардашьян, которая и повлияла на популярность этой модели. Приталенный силуэт с корректирующим эффектом соблазнительно подчеркивал грудь и бедра, однако сегодня эта модель окончательно потеряла свою актуальность. Более того, в бандажном платье вы рискуете выглядеть вульгарно и неуместно. Особенно, если речь идет о повседневных летних луках. Оставаться сексуальной можно и в менее обтягивающих и более трендовых моделях. Присмотритесь к трикотажным платьям с вырезами и завязками, платьям-комбинациям и вязаным вариантам.

Приталенное платье-рубашка с коротким рукавом

Классическое платье-рубашка миди длины с длинным рукавом в этом году еще может оставаться в вашем гардеробе. Такое считается универсальным. А вот если мы говорим о приталенных моделях с коротким рукавом, которые больше напоминают легкий халат, то от них уже давно пора избавиться. В таких платьях вы рискуете выглядеть на пару килограмм больше и на несколько лет старше.

Платье с акцентным воротником

Романтично-школьный стиль этих платьев не так давно покорил сердце не одной модницы. Однако уже в 2023-м модели с акцентным воротником считаются антитрендом. Инфантильные и даже утрировано "кукольные" образы будут уместно смотреться разве что на пятиклассницах. Если же вам хочется по-хорошему наивной эстетики в образе, то присмотритесь к "платьям-крестьянкам" или моделям в бохо стиле.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 небанальных идеях, с чем носить платье-комбинацию. Его можно дополнить жакетом, свитером и не только.

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