Эти штаны нельзя носить после 40 лет! Пять моделей, которые уродуют фигуру и выглядят бессмысленно. Фото

Джинсы и брюки – важная и незаменимая часть гардероба каждой женщины. Дизайнеры постоянно экспериментируют со стилем этой части гардеропа, прибавляя объема, изменяя высоту талии или длину брюк, поэтому у нас есть немалый выбор.

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Однако не все модели универсальны: некоторые из них могут добавить лишние килограммы, сделать фигуру менее высокой и более старой. OBOZREVATEL расскажет, какие типы брюк успешные женщины пытаются избегать в своем гардеропе, поскольку они могут ухудшить внешний вид.

Брюки с низкой талией

Для женщин в возрасте 40+ не рекомендуется выбирать брюки с низкой талией, поскольку этот стиль не отражает статус их обладательниц и может сделать образ непонятным. Сниженная талия является популярной тенденцией, пришедшей к нам с 2000-х годов, и многие женщины вдохновляются образами Дженнифер Энистон, Кристины Агилеры и Пэрис Хилтон. Однако не все замечают, что такой покрой уродует пропорции фигуры и визуально сокращает ноги. Лучше выбрать брюки с высокой талией, которые благодаря своему идеальному крою подчеркнут бедра и выгодно подчеркнут силуэт.

Рваные джинсы

Для женщин старше 40 лет важно уметь подчеркивать свою фигуру и выглядеть женственно и элегантно. К сожалению, джинсы с разрывами не помогут добиться этой цели, а лишь подчеркнут возрастные изменения и создадут непристойный образ. Такой стиль слишком раскрывает ноги, а неупорядоченные разрывы и дефекты выглядят неэстетично. Лучше выбирать универсальные модели, например, прямые брюки с высокой талией – они являются идеальными классическими вариантами, которые подчеркнут бедра и визуально удлинят ноги.

Капри

Когда-то капри были очень популярны и носили их самые стильные девушки. Однако в 2023 году пора расстаться с ними навсегда, даже в вашем домашнем гардеробе. Следует опасаться этой модели, поскольку неправильная длина брюк, которая заканчивается в середине голени, создает визуальный эффект коротких ног. Кроме того, приталенный силуэт делает вашу фигуру непропорциональной. Если вы хотите что-нибудь облегающее, рассмотрите узкие штаны, которые сейчас снова вернулись на главные модные подиумы. Их можно стильно сочетать с высокими сапогами и длинным шерстяным пальто.

Кюлоты

Есть мнение, что кюлоты сложно подобрать таким образом, чтобы они выглядели эффектно и выгодно на вашей фигуре – но это не так. Укороченная длина брюк может искажать пропорции, а широкий крой может придать объему в бедрах. Так, женщинам plus size лучше подбирать модели с высокой талией классической длины.

Бриджи

Все женщины хотят, чтобы их одежда подчеркивала преимущества фигуры и аккуратно скрывала все недостатки, при этом была стильной и универсальной. Однако под вышеуказанные параметры не совсем подходят бриджи. Поскольку их силуэт скроен таким образом, что они зрительно увеличивают бедра. К тому же, некоторые фасоны уже давно устарели и выглядят дешево и невзрачно. Поэтому от них лучше отказаться в пользу джинсов-бойфрентов, облегающих бедра и расширяющихся до лодыжки, не нарушая пропорций.

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