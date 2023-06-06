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Эти пять вещей нельзя носить женщинам с типом фигуры "груша": добавят килограммов и "укоротят" ноги. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
3,1 т.
Эти пять вещей нельзя носить женщинам с типом фигуры 'груша': добавят килограммов и 'укоротят' ноги. Фото

Фигуры женщин условно делят, отталкиваясь от объемов ягодиц, бедер, плеч, груди или талии. Тип "груша" отличается узкими плечами, тонкой талией и широкими бедрами.

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Каждому типу следует выбирать вещи, которые подчеркивают преимущества фигуры и скрывают недостатки. Женщинам с фигурой в форме груши следует избегать вещей, которые визуально укорачивали их ноги и добавляли килограммов. OBOZREVATEL расскажет, что не подходит модницам с пышными бедрами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Горизонтальные полосы

Дамам с пышными формами следует избегать горизонтальных полос на одежде, ведь они акцентируют внимание на "проблемных зонах" и прибавляют килограммов. Выбор полосатой одежды лучше сделать в пользу вертикальных дизайнов.

Эти пять вещей нельзя носить женщинам с типом фигуры "груша": добавят килограммов и "укоротят" ноги. Фото

Облегающие брюки, юбки, платья

Очень узкие брюки и юбки подчеркнут бедра и добавят асимметрию образу. Открыть и обтянуть лучше наиболее хрупкие части тела – ключицы, талию, плечи или кисти рук.

Эти пять вещей нельзя носить женщинам с типом фигуры "груша": добавят килограммов и "укоротят" ноги. Фото

Яркие цвета и большие принты на нижней части тела

Как уже стало понятно, женщинам с объемными формами не стоит акцентировать внимание на них. Яркий дизайн или большой принт, рисунок или надпись привлекут излишнее внимание.

Эти пять вещей нельзя носить женщинам с типом фигуры "груша": добавят килограммов и "укоротят" ноги. Фото

Карманы на бедрах

Объемные карманы в стиле карго – неудачный вариант для фигуры типа "груша". Большие карманы еще больше расширят наряд и сделают бедра более пухлыми.

Эти пять вещей нельзя носить женщинам с типом фигуры "груша": добавят килограммов и "укоротят" ноги. Фото

Балетки

Обувь на низком ходу, особенно балетки, очень укоротят ноги. Женщинам с типом фигуры "груша" следует визуально сделать ноги длиннее, чтобы приблизиться к "идеальным пропорциям". В этом помогут каблуки, танкетка или платформа.

Эти пять вещей нельзя носить женщинам с типом фигуры "груша": добавят килограммов и "укоротят" ноги. Фото

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