Эти две модели обуви старят женщин! Забудьте о них летом. Фото

Обувь – важная часть аутфита каждой девушки. Ведь именно она способна завершить образ или полностью испортить его. Несмотря на то, что модели туфлей, о которых пойдет речь ниже, очень комфортны, они не порадуют модных экспертов этим летом. От них нужно отказаться по двум причинам: они потеряли актуальность и могут старить.

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OBOZREVATEL предложит достойную замену мокасинам и туфлям на небольшой танкетке. Вы будете блистать на любом мероприятии и в повседневной жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мокасины

Когда-то мокасины были базовой обувью летнего и демисезонного гардероба. И мы можем понять, почему: они на плоской подошве, мягкие, комфортные, позволяют дышать ноге, ведь не закрывают ее полностью как кроссовки. С мокасинами легко составить образ любого стиля: романтического или официального. Но эта обувь в 2023 году больше не актуальна и считается показателем плохого вкуса. Замените ее на лаконичные лоферы в однотонном цвете.

Туфли на танкетке

Несмотря на то, что многие модельеры возрождают данный вариант обуви, но, к сожалению, он сразу превратит вас в "бабушку". Вы можете попробовать обуть фли на высокой платформе и с актуальными завязками, но маленькая танкетка испортит даже самый удачный образ. Этим летом обратите внимание на босоножки-гладиаторы, мюли на небольшой шпильке или туфли в стиле Bratz.

Как недавно писал OBOZREVATEL, многие женщины, которые стремятся создать романтичный образ с платьем, допускают ошибки, уделяя мало внимания обуви. Читайте в нашем материале, какие туфли выбрать к платью, чтобы составить элегантный аутфит.

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