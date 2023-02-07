Если нужны быстрые решения: три модных лайфхака, которые пригодятся всем

Быть модницей – нелегкая работа. Помимо того, что нужно следить за трендами, еще важно знать большое количество хитростей, которые помогают справляться с фэшн-катастрофами. Так, например, каждой девушке стоит быть в курсе, как за короткие сроки "увеличить" размер тесной обуви или избавиться от пятен пота на любимой белой рубашке или платье.

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Знание модных трюков автоматически убережет вас от неприятных ситуаций, с которыми хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. OBOZREVATEL собрал три действенных лайфхака, которые помогут решить модные проблемы в домашних условиях без особого труда.

Влезть в новую пару тесной обуви в кратчайшие сроки

Новая пара красивых туфель немного жмет? С кем не бывало? Не стоит расстраиваться и сдавать обувь обратно в магазин. Есть простое решение: наденьте самую толстую пару носков, которая у вас есть, затем обуйте туфли (или другую обувь, которая требует "увеличения"), и нагрейте их феном на расстоянии в течение 20-30 секунд. Теперь согните ноги вверх и вниз, чтобы ослабить плотные места. Затем снимите их и дайте немного остыть.

Удаление складок на куртке из искусственной кожи

После долгого хранения одежды из искусственной кожи на ней появляются "морщины". Чтобы избежать этой неприятности, выверните куртку или жакет наизнанку, а затем сложите и храните в гардеробе. Если появление складок не удалось предотвратить, то нанесите на поврежденный участок каплю увлажняющего крема при помощи ватной палочки. Возможно, "процедуру" придется повторить несколько раз до полного "заживления".

Быстрое исчезновение пятен пота с одежды

Следы пота на белой рубашке, платье или футболке – пожалуй, самая распространенная проблема. Решить ее, как оказалось, проще простого. Выдавите немного лимонного сока в бутылку с пульверизатором и распылите его на пятно. Оставьте на 10 минут, а затем постирайте вещь.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие пять частей гардероба должны быть у каждой леди. Сюда можно отнести не только белую футболку и маленькое черное платье. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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