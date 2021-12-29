Эмма Уотсон снялась в спецвыпуске 'Гарри Поттера' с клатчем украинского бренда за €300. Фото

Британская актриса Эмма Уотсон, наиболее известная благодаря роли Гермионы Грейнджер во франшизе о колдунах, появилась в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Гогвортс" с клатчем украинского бренда BEVZA. Аксессуар в форме веера дополнил светло-бежевый образ звезды.

Дизайнеры впервые представили его в коллекции BEVZA SS'20 и назвали Fan Clutch. Новыми кадрами из будущего фильма поделился официальный аккаунт легендарной кинокартины в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перед камерами Эмма снялась в элегантном бежевом мини-платье в рубчик с длинными рукавами. Подол наряда украшала вышивка, а волосы знаменитости были собраны в высокий пучок.

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"Изюминкой" образа стал небольшой черный клатч в форме веера, который Уотсон держала в руках, когда зашла в знаменитый зал Гогвордса. Его оттеняли черные блестящие серьги и широкий пояс на талии актрисы.

Создатели аксессуара утверждают, что он выполнен из 100% вискозы и имеет боковую молнию, а на создание необычной формы их вдохновили ручные веера – символ женственности и элегантности.

На официальном сайте бренда цена Fan Clutch составляет 295 евро или 9 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, HBO Max опубликовали и другие кадры со съемок специального выпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". На фотографиях можно увидеть Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Томаса Фелтона и других звезд франшизы.

Коротко о звезде:

Эмма Уотсон – британская актриса, модель и активистка по правам человека, феминистка, посол доброй воли ООН-Женщины. Участие в съемках "Гарри Поттера" принесло Уотсон многочисленные награды, а также более 10 миллионов фунтов стерлингов. Признана "Женщиной года" 13 февраля 2017 по версии журнала Elle за достижения в кино, а также за свою гуманитарную работу.