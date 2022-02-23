Made in Ukraine. Эмили Ратаковски засветилась в головном уборе от Руслана Багинского за 6200 грн

Американская модель Эмили Ратаковски, обладательница звания "самой желанной женщины в мире", прикупила себе шляпку от украинского дизайнера Руслана Багинского. В теплой панамке с абажуром из искусственного меха от Ruslan Baginskiy за 6 200 гривен звезда появлялась на публике несколько раз.

О том, что знаменитость выбрала аксессуар украинского производства, написали представители бренда в Instagram. "Может ли быть что-нибудь симпатичнее?" – поинтересовались авторы поста.

В компании также поделились фотографией Ратаковски в стильной шапке. Она дополнила аксессуаром повседневный образ, когда гуляла по улице с коляской. На модели также была объемная курточка в спортивном стиле, короткий топ и серые брюки.

Видео дня

Ратаковски также надевала эту панамку с желтой шубой из искусственного меха. В таком луке она тоже гуляла с ребенком, а заодно и со своей собачкой.

Отметим, что эта шляпка на официальном сайте Ruslan Baginskiy доступна в продаже в двух размерах. Ее цена – 6 200 гривен.

Коротко о звезде:

Эмили Ратаковски – 30-летняя американская актриса и модель. Родилась в 1991-м в Лондоне в семье американцев. Карьеру на подиуме начала в 14 лет, подписав контракт с агентством Ford Models.

Известна ролями в фильмах "Круиз", "Искусство обмана", "Красавица во всю голову" и "Исчезнувшая".

В 2018 году вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, а через три года у них родился сын.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Эмили Ратаковски ввели тренд на микро-бикини. Что это за купальники и кому лучше их не носить – читайте в нашем материале по ссылке.