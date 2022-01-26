Джулианна Мур вышла на публику в костюме украинского бренда за 6000 грн

Американская актриса и писательница Джулианна Мур вышла в свет в роскошном костюме украинского бренда многофункциональной одежды Sleeper. Стоимость наряда составляет $216 (6200 гривен).

Фотографиями 61-летней лауреатки премии "Оскар" поделилась голливудская стилистка Кейт Янг в своем Instagram. Подписчики оценили образ звезды и забросали ее комплиментами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джулианна Мур выбрала для себя черный костюм из эластичного люрекса, состоящий из удлиненной рубашки на пуговицах и расширенных к низу брюк. Изюминкой ансамбля стал острый воротничок и расклешенные рукава.

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Разработчики дизайна создали силуэтный комплект, который "стирает границы между комфортом обыденных дел и шармом вечерних прогулок", сказано на сайте.

Писательница разбавила образ белым прямоугольным клатчем от Hunting Season и длинными серьгами.

Фоловеры стилистки оценили украинский наряд и высказались в комментариях. "Еще один отличный аутфит", "Роскошно", "Очень стильно", "Люблю этот бренд", – написали они.

Коротко о звезде:

Джулианна Мур – американская актриса и писательница. Лауреат премии "Оскар", двух премий "Эмми" и "Золотого глобуса", премии BAFTA и двух премии Гильдии киноактеров США. Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что королева Иордании Рания аль-Абдалла пришла на официальный визит в наряде украинского бренда BEVZA.