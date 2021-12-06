Первая леди США сразила публику сияющим образом: чем Джилл Байден отличается от Мелании Трамп

70-летняя первая леди США Джилл Байден надела на публичное мероприятие эффектное длинное платье своего любимого темно-зеленого цвета. Наряд был украшен множеством пайеток и цветков из блестящих камешков.

Как передает The Guardian, в таком нарядном луке супруга американского президента появилась в Центре Кеннеди на церемонии вручения наград выдающимся деятелям искусств США. К Джо Байдену и его возлюбленной присоединились вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядела первая леди США в президентском ложе Центра Кеннеди, а также узнать, как ее стиль отличается от предшественницы Мелании Трамп (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Фотографы запечатлели, что жена 79-летнего Байдена явилась на церемонию в туфлях на высокой шпильке. Ее платье немного открывало обувь, а низ был летящим и свободным.

На блестящем наряде были вышиты цветы и узоры, а талию подчеркивал тонкий темный пояс. Верх платья был полупрозрачным, с блестящими камешками на коротких рукавах.

Все гости мероприятия были в масках, соблюдая карантинные правила. И Джилл, и Джозеф выбрали повязки черного цвета. Свой образ первая леди дополнила украшениями, среди которых – массивный браслет.

Интересно, что Джилл известна своей любовью к темным оттенкам зеленого. Однако в ее гардеробе много и ярких цветов, хотя большинство нарядов консервативного кроя. Это отличает ее от поклонницы гламура Мелании, супруги 45-го американского президента Дональда Трампа.

Так, Джилл чаще всего придерживается дресс-кода, выбирает элегантные, но сдержанные и классические наряды.

Возлюбленная Байдена также не равнодушна к принтам. Ее часто можно увидеть в нарядах с цветочными мотивами.

В целом стиль жены Байдена во многому обязан ее работе. Джилл – преподаватель английского языка, которая не покидала работу в Общественном колледже Северной Вирджинии на протяжении обоих сроков в качестве второй леди Соединенных Штатов.

Примечательно, что у женщины целых четыре университетских диплома.

О том, чем отличался образ Джилл Байден на инаугурации от предыдущих первых леди, читайте в материале по ссылке.

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