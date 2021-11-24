Почему Меркель носит брюки, а Макрон делает макияж. Эксперт объяснил погоню за красотой в политике

Внешний вид политика играет важную роль в том, как его воспринимает общественность. Кроме того, политолог Франсуа Хорман считает: "эстетический капитал" – это решающий фактор в победе на выборах. В связи с этим Ангела Меркель не просто так носила на должности костюмы, а Эммануэль Макрон тратился на макияж.

Известный сотрудник Университета Анже (Франция) посвятил политической погоне за привлекательностью свое эссе "Власть и красота". Профессор политологии пояснил, что в ходе голосования, к примеру, избиратели сталкиваются с огромным количеством обещаний, а "интерпретация тела упрощает выбор", передает Le Figaro.

В то же время, отметил Хорман, красота в политике не должна быть нарочитой и яркой. Дело в том, что в условиях демократии высокопоставленные лица публично провозглашают самоотверженность и бескорыстные цели, а забота о себе противоречит этому.

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"Политические деятели, как мужчины, так и женщины, не проявляют или очень мало демонстрируют свою "стратегию приукрашивания". С одной стороны, потому что забота о своей внешности противоречит идеалам демократии; с другой стороны, потому что конкуренты и конкурентки основывают свой подход на этике бескорыстия", – указал профессор.

Таким образом, хотя современные государственные деятели живут в "эпоху имиджа", они не могут признать, что, к примеру, пользуются услугами консультантов для усовершенствования своих жестов и языка тела, отметил эксперт.

"Ничто с такой легкостью не поддается манипулированию, как имидж", – добавил Хорман.

Преподаватель Университета Анже указал, что женщинам в политике приходится следовать особым правилам. Пример этого – экс-канцлер Германии Ангела Меркель, котораячаще всего появлялась на публике в строгих костюмах, причем нередко повторяла свои образы.

Хорман пояснил, что образ женщины на высокой должности не должен создавать ассоциаций с сексуальным объектом.

"Женщина-политик может воплощать материнский аспект ("дама с большим любящим сердцем") или авторитет ("железная леди"), но она должна отогнать призрак сексуального объекта, который давит на воображение. Поэтому может возникнуть соблазн стереть свое тело, прячась за костюм", – отметил эксперт.

Все больше внимания уделяется и стилю политиков-мужчин, хотя, как сказал Хорман, еще 30 лет назад "никого не интересовали костюмы президентов". "Франсуа Миттеран и Жак Ширак одевались в магазине Arnys... Их стоимость никого не волновала", – заявил профессор.

Он вспомнил случай, когда президенту Франции Эммануэлю Макрону отредактировали его фото, опубликованное в 2017 году как официальный портрет. Граждане были уверены, что снимок тщательно приукрасили. "Слегка приклеенное ухо, слегка покрашенные брови", – указал Хорман.

Кроме того, по данным профессора, глава Франции использует косметические средства. За данным политолога, за первые три месяца Макрона в Елисейском дворце на макияж ушло 26 тыс. евро (почти 785 тыс. гривен).

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