Дизайнеры показали самую модную и теплую обувь сезона 2021-2022

Дутая обувь и ботинки-луноходы (еще одно название – мунбуты) стали горячим трендом зимнего сезона 2021-2022. Они не только удобные, но еще и невероятно теплые и уютные.

Как пишет Vogue UA, тренд запустил итальянский бренд Prada, использовав необычную объемную обувь в своей новой коллекции осень-зима под названием "Возможные чувства". Потом дутики начали появляться и у других дизайнеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В целом в последнее время комфортные вещи стали более популярными, чем экстравагантные и неудобные. Непринужденная обувь также в моде, что особенно актуально зимой, когда погодные условия диктуют свои правила и требуют прежде всего практичных луков.

Видео дня

Как отметили в Vogue UA, мировые дизайнеры начали вводить дутики в свои коллекции "как отклик на потребности их клиентов в комфорте, который вышел на передний план после проведенных дома месяцев".

Стилист Зоя Панина, которая включила дутики в топ самых горячих обувных трендов этого года, на своей странице Instagram пошутила:

"Этой зимой нам не придется выбирать между тепло и красиво. Дизайнеры сжалились и вошли в наше положение. Больше не надо прыгать по сугробам на шпильках. Только тепло, только комфорт".

Добавим, что ботинки-луноходы похожи на дутики, но немного отличаются от них. Как пишет ElleGirl, у мунбутов обычно:

крестообразная шнуровка;

непромокаемый наружный слой и "теплый" носок;

свободное голенище;

только три размера обуви (S, M, L);

высокие защитные борты внизу.

Дутая обувь от итальянского бренда Miu Miu:

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский дизайнер Андре Тан дал пять советов, как собрать идеальный капсульный гардероб. Капсулой называют набор вещей, которые легко сочетаются и могут дополнить или заменить друг друга.