Девушка за несколько минут превратила колготки в стильный топ: лайфхак стал вирусным. Видео

Англоязычная модница по имени Габриэла поделилась с подписчиками интересным лайфхаком, как за 5 минут создать стильный топ из колготок. Для этого ей понадобились плотные колготки, ножницы и шнуровки от старого купальника.

Видео дня

Свой DIY-ролик блогерша разместила в TikTok, который насчитывает более 90 тысяч пользователей. Видео собрало почти 10 млн. просмотров (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Для того чтобы сделать стильный укороченный топ, Габриэла отрезала от плотных черных колгот самую широкую часть. С двух сторон блогерша продела через полученный кусок ткани шнуровки и стянула их.

Новоиспеченный топ звезда соцсетей надела без белья и завязала за шеей и на спине. Другой шнурок она крест-накрест завязала на животе, добавив топу интересной "изюминки".

То, что осталось от колготок, Габриэла не выбросила, а использовала для дополнения образа. Она обрезала низ колготок и надела их на руки, используя как длинные перчатки.

После всех манипуляций у блогерши получился стильный топ на жаркую погоду, который можно менять всякий раз, когда надоедят очередные колготки. Цвет таких вещей может отличаться, но важно следить, чтобы материал не просвечивался.

Ранее OBOZREVATEL писал о лайфхаке, который поможет избавиться от проблемы с водолазкой. Подробнее об этом – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!