Давно вышли из моды: пять сочетаний одежды, о которых пора забыть. Фото

Разбираться в трендах, знать о конкретных актуальных элементах гардероба, популярных оттенках и фасонах – это лишь половина задачки для настоящих модниц. Куда сложнее научиться сочетать одежду между собой, создавая из отдельных вещей стильные и эффектные ансамбли.

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То, как именно и с чем именно мы носим ту или иную вещь, тоже может входить в моду и выходить из нее. Поэтому важно понимать, какие сочетания уже давно потеряли свою актуальность и какие альтернативы может предложить фэшн-вселенная взамен. OBOZREVATEL разобрался.

Прозрачные колготки под зимние вещи

Это антитрендовое сочетание, казалось бы, известно всем. Тем не менее, многие девушки продолжают его использовать. Если на улице откровенная непогода, а между пальто и сапогом выглядывает голая нога, выглядит это так, будто вы забыли про часть одежды. Это уже давно не стильно, а главное – неуместно в холодную пору. Вместо этого наденьте колготки в тон обуви или пояса. Помимо прочего, таким образом вам удастся избежать большого количества горизонтальных линий, которые визуально укорачивают и расширяют силуэт.

Джинсы скинни + черные сапоги по колено

10 лет назад такое сочетание было очень популярным среди модниц, но сейчас, если вы все еще носите скинни, а уж тем более с сапогами до колена, то советуем быстрее отказаться от этого союза. Сами по себе скинни уже давно потеряли свою актуальность. Вместо них выбирайте более объемные модели и только такие джинсы заправляйте в сапоги. Объем голенища сапог в таком случае должен быть весьма широким. Если же вы ярая фанатка узких штанов и категорически не хотите отказываться от скинни, то компенсируйте недостающий объем вверху при помощи оверсайз-жакета, свитера или рубашки. А на ноги обуйте ботинки на низком ходу с массивной подошвой.

Комплект шапка, варежки и шарф

Если вы не хотите "устарить" свой зимний образ, то от варежек, шарфика и шапки из одного комплекта придется отказаться. Последние годы, как и ближайшие, эти аксессуары не стоит сочетать ни по цвету, ни по фактуре. Головной убор, например, может повторять цвет обуви, варежки – сочетаться по оттенку с верхней одеждой, а шарф и вовсе оставаться нейтральным.

Сумка и обувь одного цвета

Как и в предыдущем случае, правило "одного цвета" здесь уже давно не действует. Хотя многие дамы до сих пор отдают предпочтение черным сумочкам, поскольку большинство обуви в их гардеробе именно этого цвета. "Скучно!" – кричат дизайнеры на своих показах и задают тренд на сумки, которые станут ярким дополнением вашим будничным аутфитам.

Рубашка с воротничком + джемпер

Помните, как лет 5-7 назад нам всем нравилось носить многослойные образы с использованием этого приема? Время прошло, многослойные образы все так же популярны, но рубашка, джемпер и выправленный воротничок остались далеко-далеко в прошлом. Теперь же мы выбираем очень объемную рубашку мужского фасона и дополняем ее столь же объемным джемпером, худи или жилеткой. Что делать с воротником? Если сильно хочется, то можно поэкспериментировать с укрупненными ретро-вариантами.

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