Пора выбросить! Эти блузки давно вышли из моды и выдают дурной вкус. Фото

Блузки – одна из самых женственных вещей в гардеробе, которая может придать элегантности любому образу. Однако неправильный фасон, цвет или крой могут испортить пропорции фигуры и добавить лишние килограммы. Устаревшие варианты также выдают плохой вкус.

Видео дня

Чтобы избежать проблем, следует внимательно следить за антитрендами в мире моды. OBOZREVATEL расскажет, какие блузки ни в коем случае не стоит одевать в 2023 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С рюшами

Пестрые блузки с рюшами визуально придают объем груди, от чего фигура кажется более широкой. В новом сезоне есть множество стильных способов украсить одежду – минималистичный принт, вышивка, кружево. Лучше выбрать модель с изящным и универсальным декором, чем мучиться с непутевыми рюшами, которые уже стали антитрендом.

Глубокий вырез и полупрозрачная ткань

Попытка кричать о своей сексуальности не украсит ни одну изящную леди. Блузка – элемент классического, делового стиля, которому не присуща чрезмерная вульгарность в виде слишком глубокого декольте или полупрозрачного материала.

Кислотные цвета и яркие принты

Интересных акцентов образу могут добавить аксессуары, обувь или украшения, а от "вырвиглаз" оттенков в одежде лучше отказаться вообще. Как и от цветных принтов, надписей и рисунков, которые выглядят инфантильно и акцентируют внимание на проблемных зонах.

Ранее OBOZREVATEL писал о летних моделях брюк, которые прекрасно сочетаются с любым верхом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!