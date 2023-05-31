Что такое джорты, от которых в восторге модницы во всем мире, и с чем их носить. Фото

В моду ворвался новый тренд – джорты, который сейчас активно набирает популярность в сети. Модницы демонстрируют образы со шорт и показывают, как делают их из старых джинсов.

Видео дня

Джорты – это удлиненный вариант свободных шорт, которые будто бы обрезали ножницами и одели. Редакторы сайта Elle рассказали о модной тенденции поподробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стильная вариация летних шорт восхитила модниц во всем мире. Их особенность в том, что визуально даже новые шорты выглядят так, будто сделаны из прямых джинсов.

Длина шорт достигает колен или середины бедра. Прямой крой и необработанные края выглядят небрежно, что сейчас на пике популярности.

Посадка на модной модели не имеет значения. Они одинаково стильно смотрятся и на высокой талии, и на бедрах. Цвет можно выбирать, исходя из собственных вкусов.

Важно, чтобы джорты были ровно подрезаны, если есть желание сделать их своими руками, обрезав штатины на старой паре джинс.

Сочетать модный низ можно с облегающим или откровенным верхом, поскольку джорты достаточно закрыты и мешковаты. Впрочем, по желанию можно накинуть и спортивную кофту, оверсайзную рубашку или жакет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ажурные вещи, пастельные тона в одежде и платья в бельевом стиле будут самыми горячими трендами лета 2023 года. Кроме того, на пике популярности джинсы с заниженной посадкой и "гладиаторы". Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!