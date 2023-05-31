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Что такое джорты, от которых в восторге модницы во всем мире, и с чем их носить. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
1,2 т.
Что такое джорты, от которых в восторге модницы во всем мире, и с чем их носить. Фото

В моду ворвался новый тренд – джорты, который сейчас активно набирает популярность в сети. Модницы демонстрируют образы со  шорт и показывают, как делают их из старых джинсов.

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Джорты – это удлиненный вариант свободных шорт, которые будто бы обрезали ножницами и одели. Редакторы сайта Elle рассказали о модной тенденции поподробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стильная вариация летних шорт восхитила модниц во всем мире. Их особенность в том, что визуально даже новые шорты выглядят так, будто сделаны из прямых джинсов.

Что такое джорты, от которых в восторге модницы во всем мире, и с чем их носить. Фото

Длина шорт достигает колен или середины бедра. Прямой крой и необработанные края выглядят небрежно, что сейчас на пике популярности.

Что такое джорты, от которых в восторге модницы во всем мире, и с чем их носить. Фото

Посадка на модной модели не имеет значения. Они одинаково стильно смотрятся и на высокой талии, и на бедрах. Цвет можно выбирать, исходя из собственных вкусов.

Важно, чтобы джорты были ровно подрезаны, если есть желание сделать их своими руками, обрезав штатины на старой паре джинс.

Что такое джорты, от которых в восторге модницы во всем мире, и с чем их носить. Фото

Сочетать модный низ можно с облегающим или откровенным верхом, поскольку джорты достаточно закрыты и мешковаты. Впрочем, по желанию можно накинуть и спортивную кофту, оверсайзную рубашку или жакет.

Что такое джорты, от которых в восторге модницы во всем мире, и с чем их носить. Фото
Что такое джорты, от которых в восторге модницы во всем мире, и с чем их носить. Фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, ажурные вещи, пастельные тона в одежде и платья в бельевом стиле будут самыми горячими трендами лета 2023 года. Кроме того, на пике популярности джинсы с заниженной посадкой и "гладиаторы". Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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